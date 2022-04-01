Toyota, GR modelleri konusunda ne kadar iddialı olduğunu kanıtlayacak yeni GR Corolla modelini tanıttı. İşte 300 HP'li asfalt canavarından ilk görüntüler.

Toyota bir süredir markanın ismini duyduğumuzda aklımıza gelen klasik araç modellerinden sıyrılmak ve performansa yönelik araçlar üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında tanıttığı ikinci GR modeli Yaris'le büyük beğeni toplayan Toyota’nın yeni GR modeli duyuruldu.

Çok sayıda ülkede merakla beklenmesine rağmen satışa sunulmayan GR Yaris’in ardından Toyota’nın yeni GR Corolla modeli duyuruldu. Gelin Toyota’nın bu performans canavarı yeni GR Corolla modeline birlikte bakalım.

300 HP’li yeni Toyota GR Corolla, yolların tozunu attıracak!

Toyota’nın üçüncü GR modeli olacak olan GR Corolla şimdiden hepimizde merak uyandırmayı başardı. Toyota’nın GR Yaris modelinde pek çok açıdan benzerlik gösterse de özellikle beygir gücüyle GR Yaris’in abisi olacak diyebiliriz. 261 HP’lik beygir gücüne sahip olan GR Yaris’in ardından Toyota yeni GR Corolla modeliyle birlikte beygir gücünü 300 HP’ye çıkartıyor. Aynı zamanda yeni GR modelinde kullanılan turboşarjlı 1.6L üç silindirli 300 HP (223 kW) ve 273 lb -ft (370 Nm) ve dört çeker özelliğiyle birlikte kullanıcıların sürüş keyfi adeta başka bir boyuta taşınıyor.

Performans arayanları memnun etmek için tasarlanmış araçta, aracın ağırlığını azaltmak için karbon fiber çatı kullanılmış. Bu da gaza bastığınız anda sahip olduğunuz gücü hissedeceğiniz aracın daha da hızlı gitmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte aracın tork dağılımında da değişiklik yapmanıza olanak sağlanarak sürüş keyfinize yeni ‘oyuncaklar’ eklenmiş. 6 ileri vites ve manuel şanzıman özelliğinin yanı sıra dilediğiniz gibi 60:40’tan 50:50 veya 30:70’e değiştirebileceğiniz ön ve arka akslar arasındaki tork dağılımıyla nasıl bir sürüş yaşamak istediğinizi belirleyebiliyorsunuz.

Core Edition ve Circuit Edition olarak iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak olan GR Corolla’nın her iki versiyonda da Toyota’nın eğlence ve bilgi sistemi olan Entune sistemine yer verilecek. Tam bir performans canavarı olacak Toyota GR Corolla’nın satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihiyle ilgili kesinleşen bir bilgi ise yok. Ancak bazı tahminlere göre Toyota GR Corolla Core Edition’ın 32.000 dolarlık (470.000 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

Toyota GR Corolla'nın bazı 'yakışıklı' fotoğrafları