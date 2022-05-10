2023 Range Rover Sport Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Land Rover’ın bu akşam gerçekleştirdiği etkinlikte yeni 2023 Range Rover Sport üçüncü jenerasyon serisi tanıtıldı. İşte karşınızda Land Rover'ın en yeni üyelerinin detayları ve teknik özellikleri.

Bugün gerçekleştirilen bir etkinlik ile Land Rover, Range Rover Sport serisinin yeni üyelerini tanıttı. Land Rover, yeni Sport serisi için hem iç hem de dış tasarım konusunda birçok yenilik yapmış ancak araçlar ilk bakışta bir bakıma 2022’nin 5. jenerasyon Range Rover’ına benziyor.

Her ne kadar yeni Range Rover Sport, 2022 klasik Range Rover’ına benzer özellikler taşısa da getirdiği yenilikler gerçekten heyecan verici. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan 2023 Range Rover Sport modellerinin detaylarına ve teknik özelliklerine beraber göz atalım.

Eski temeller üzerine yapılmış yeni bir dış tasarım: 2023 Range Rover Sport

Yeni Range Rover Sport’un tasarımında kapı kollarında ve stil konusunda klasik Range Rover’dan ilham alınmış ancak geri kalan birçok unsur değiştirilmiş. Land Rover, yeni Range Rover Sport’un ön ve arka tasarımında yeni bir stil kullanmış zira Range Rover Sport’un sahip olduğu ön farlar, diğer Range Rover’lar ile kıyaslandığında en ince olanı.

Range Rover Sport'un temelini 2022 Range Rover'ın altında bulunan Land Rover'ın MLA-Flex platformu oluşturuyor. Yani Sport, 7,3 derece dört çeker direksiyon kabiliyeti gibi aynı şasi özelliklerinin çoğunu barındırıyor. Land Rover'ın Dinamik Havalı Süspansiyonu da Sport serisinin tamamında kullanılmış.

Yeni Range Rover Sport’un teknolojiyle donatılmış iç tasarımı göz dolduruyor

Yeni Range Rover Sport, 2022 Range Rover'ın iç tasarımından ilham almış olsa da ikisi arasında bazı belirgin farklılıklar var. Sport'un akıllı ekranı, yüksek çözünürlüklü kayan kavisli bir ekrana sahip ve orta konsolun hemen üzerinde duruyor. 13,1 inçlik ekran, Land Rover'ın Pivi Pro bilgi-eğlence yazılımına sahip.

Sürücünün önünde ise 13,7 inçlik Etkileşimli Sürücü Ekranı bulunuyor. Her ikisi de kablosuz olan Apple CarPlay ve Android Auto bulunan bu ekranda 15 Watt kablosuz şarj bile mevcut. Land Rover'ın Elektrikli Araç Mimarisi 2.0’ı sayesinde kablosuz güncellemeler yoluyla 63 elektronik modül kolayca güncellenebiliyor. Araçtaki ses ise 29 hoparlöre sahip birinci sınıf Meridian Signature Ses Sistemi ile kulaklara şenlik yaşatıyor.

2023 Range Rover Sport, güçlü motoruyla da öne çıkıyor

Land Rover, yeni Range Rover Sport'ta bir çift hafif hibrit turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı motor kullanmış. P360 SE modelinde 355 beygir gücü (264 kilovat) ve 500 Newton metre tork üretebilen bu motor, P400 SE Dynamic modelinde 395 beygir gücü (294 kW) ve 550 Newton metreye çıkıyor.

P440e Autobiography modeli, turbo 3.0 litrelik bir plug-in hibrit motora sahiptir. Bu model 434 beygir gücü (323 kW) ve 839 Newton metre torka ulaşabiliyor. Land Rover, bu modelin 105 kilovatlık elektrik motoru ve 31,8 kilovat-saatlik pili sayesinde tahmini tamamen elektrikli modu kullanarak 77 kilometrelik bir menzil kat edilebileceğini söylüyor. Bu model 5,5 saniyede saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

En yüksek hızı isteyenler ise P530 First Edition modelini seçmek isteyecekler. 523 beygir gücü (390 KW) ve 750 Newton metrelik tork üreten çift turboşarjlı 4.4 litrelik bir V8 motora sahip olan bu üst seviye SUV, Dynamic Launch devreye girdiğinde saatte 100 kilometreye 4,3 saniyede ulaşıyor. Sports serisindeki her aracın motoru, sekiz vitesli otomatik şanzıman ve dört çeker tekerlere sahip.

2023 Range Rover Sport modelleri:

P360 SE: Mild-Hybrid Turbo 3.0L I6 motor / 355 beygir (264 KW) / 500 NM Tork / 84.350 dolar

Mild-Hybrid Turbo 3.0L I6 motor / 355 beygir (264 KW) / 500 NM Tork / P400 SE Dynamic: Mild-Hybrid Turbo 3.0L I6 motor / 395 beygir (294 KW) / 550 NM Tork / 91.350 dolar

Mild-Hybrid Turbo 3.0L I6 motor / 395 beygir (294 KW) / 550 NM Tork / P440e Autobiography: Plug-In Hybrid Turbo 3.0L I6 motor / 434 beygir (323 KW) / 839 NM Tork / 105.550 dolar

Plug-In Hybrid Turbo 3.0L I6 motor / 434 beygir (323 KW) / 839 NM Tork / P530 First Edition: Twin-Turbo 4.4L V8 motor / 523 beygir (390 KW) / 750 NM Tork / 122.850 dolar

Siz yeni 2023 Land Rover Range Rover Sport serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.