Yeni Fiat Grizzly Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceliyoruz!

Fiat, Egea'nın ardından ürün gamına yepyeni bir SUV ekledi: Fiat Grizzly. Modern tasarımı ve aile kullanımına odaklanan yapısıyla gelen model, özellikle geniş ve kullanışlı bir otomobil arayanlara hitap ediyor.

Fiat Grizzly, 100 HP benzinli ve 145 HP hafif hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Üstelik otomatik vites seçeneği de sunması modeli daha geniş bir kullanıcı kitlesi için cazip hale getiriyor.

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Peki yeni Fiat Grizzly gerçekten alınır mı? Otomobilin öne çıkan özelliklerini birlikte inceleyip bu soruya cevap verelim.

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Fiat Grizzly'nin tasarımıyla başlayalım:

İlk bakışta geleneksel SUV tasarımını benimsediği görülen Fiat Grizzly, keskin hatlara sahip piksel LED farları, geniş ön tasarımı ve belirgin çamurluk çizgileriyle güçlü bir görünüme sahip. 18 inçe kadar ulaşan alaşım jant seçenekleri de bu tasarımı tamamlıyor.

4.390 mm uzunluğundaki Grizzly, 1.790 mm genişliğe ve 1.590 mm yüksekliğe sahip. Özellikle Fastback kardeşinden farklı olarak daha dik tavan çizgisiyle iç mekan kullanımını ön planda tutuyor.

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Gelelim iç mekana.

Fiat Grizzly'nin kabininde modern bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. 10,25 inç multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği teknolojik ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de sunuluyor.

25 litreye ulaşan akıllı saklama alanları günlük kullanımda oldukça avantajlı. Güvenlik tarafında ise otomatik acil durum frenleme, kör nokta uyarısı, şeritte tutma asistanı ve trafik işareti tanıma gibi 10 farklı sürüş destek sistemi bulunuyor.

Bagaj hacmi ne durumda?

Fiat Grizzly'nin en iddialı olduğu konulardan biri kuşkusuz sunduğu 545 litrelik bagaj hacmi. Özellikle bebek arabası, valiz ve günlük alışveriş gibi ihtiyaçlar düşünüldüğünde aile kullanımı için oldukça önemli bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Geniş gövdesiyle de yalnızca şehir içi değil, uzun yolculuklara da gayet uygun görünüyor.

100 HP benzinli ve 145 HP hafif hibrit motor seçenekleri sunuyor.

Fiat Grizzly'nin motor seçenekleri arasında 1.2 litrelik turbo benzinli ünite ve 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Giriş seviyesindeki motor 100 HP güç ve 205 Nm tork üreterek 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Otomatik vites isteyenler ise 145 HP güç ve 230 Nm tork üreten hafif hibrit versiyonu tercih edebiliyor. Bu versiyonda 6 ileri eDCT şanzıman kullanılıyor.

Performans tarafında 145 HP'lik versiyon daha avantajlı. Benzinli seçenek 0-100 km/sa hızlanmasını 13,3 saniyede tamamlarken hafif hibrit versiyonda bu süre 11 saniyeye düşüyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimleri de sırasıyla 5,9-6,2 ve 5,2-5,3 litre/100 km olarak açıklanıyor.

Fiat Grizzly fiyatları

Fiat Grizzly, iki donanım seviyesi ve iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Lansman fiyatları şu şekilde:

Model / Versiyon Liste Fiyatı Lansman Özel Fiyatı Grizzly Icon 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.799.000 TL 1.599.000 TL Grizzly La Prima 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.899.000 TL 1.699.000 TL Grizzly Icon 1.2 MHEV eDCT (145 HP) 2.099.000 TL 1.899.000 TL Grizzly La Prima 1.2 MHEV eDCT (145 HP) 2.199.000 TL 1.999.000 TL

Sonuç: Fiat Grizzly alınır mı?

Fiat Grizzly, geniş bagaj hacmi, modern donanımları ve farklı motor seçenekleriyle aile SUV'si arayanların değerlendirebileceği bir model olmuş. Özellikle 145 HP'lik hafif hibrit otomatik versiyon, performans ve yakıt tüketimi bakımından daha dengeli bir seçenek gibi görünüyor.

Elbette model henüz çok yeni olduğu için uzun dönem kullanıcı deneyimleri ve ikinci el performansı konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Ama 1,2 litrelik motorun triger zinciri kullanması, 545 litrelik bagajı ve lansman fiyatları Grizzly'nin güçlü yanları arasında.

Genel olarak baktığımızda Fiat Grizzly, özellikle geniş yaşam alanı ve otomatik vites isteyen aileler için değerlendirmeye değer bir SUV olduğunu söyleyebiliriz.