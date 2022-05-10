Volkswagen'in bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli sedanı Aero B, bir kez daha görüntülendi. Casus kameralara yakalanan sedanın Jetta'dan esinlenilerek kamufle edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla 2022'de ABD ve Avrupa'da satabileceği elektrik motorlu otomobilinin kalmadığını duyuran Volkswagen'in 2023 yılı için çalışmaları sürdürdüğü açığa çıktı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Passat sedanın yerini alacak olan "Aero B", test edilirken görüntülendi. Volkswagen'in bu aracı gizlemek için Jetta'dan esinlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Casus kameralara yakalanan Volkswagen Aero B, tasarımı ile çok da benzersiz olmayacak gibi görünüyor. Zira Volkswagen'in tamamen elektrikli sedanı oldukça standart bir yapıya sahip. Bu bağlamda, ince yapılı LED farlar ile bu far yapısına uydurulmuş arka aydınlatmalar, Volkswagen Aero B'nin öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor. Şirket ön ızgarayı gizlemiş olsa da Volkswagen Aero B'de kapalı ızgara yapısının benimseneceğini şimdiden dile getirebiliriz.

İşte casus kameralara yakalanan Volkswagen Aero B

Volkswagen Aero B, elektrikli otomobillerde ortak olarak karşımıza çıkan pek çok özelliğe sahip. Örneğin bu modelde gövdeye gömülü kapı kollarının varlığına şahitlik ediyoruz. Aracın arkasında ise egzoz çıkışı bulunmuyor. Ancak şirket, aracı kamufle etmek için bant kullanmış ve çift egzoz çıkışı varmış gibi davranıyor.

Volkswagen'in daha önce yaptığı açıklamalara göre Aero B, öncelikle Çin pazarında piyasaya sürülecek. Aslına bakacak olursak aracın Çin dışına çıkmayacağı da söyleniyor. Ancak Passat sedanın yolun sonuna gelmiş oluşu, şirketin planlarını değiştirecek gibi görünüyor. Zira Passat gittiğinde Volkswagen'in satabileceği bir sedan kalmamış olacak. Şirket, Çin'de yapacağı gibi küresel pazarlarda da sedan açığını Aero B ile kapatmaya çalışabilir gibi görünüyor.