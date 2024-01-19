Elektrikli otomobillere olan ilgi dünya genelinde giderek artarken ve piyasa genişlerken, Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri 2024 yılının nasıl bir yıl olacağına dair içgörülerini paylaştı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araç tercih eden kullanıcıların sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükselen trend, pazar payına da yansıyor.

İstatistikler incelendiğinde, elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın da yükselmeye devam ettiği ve daha da yükseleceği rahatlıkla söylenebilir.

Peki istatistikler tam olarak ne söylüyor?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre;

Benzinli otomobil satışları 561 bin 53 adetle yüzde 66,7

Dizel otomobil satışları 121 bin 511 adetle yüzde 14,4

Oto gazlı otomobil satışları 9 bin 247 adetle yüzde 1,1

Hibrit otomobil satışları 89 bin 13 satışla yüzde 10,6

89 bin 13 satışla yüzde 10,6 Elektrikli otomobil satışları 60 bin 101 adetle yüzde 7,1

pazar payına sahip. Henüz yeni sayılabilecek bir adım için sonuçlar oldukça olumlu bulunuyor ve artış trendinin 2024'te de devam edeceği vurgulanıyor. Özellikle de menzili artan araçlar ve sayısı artan şarj istasyonları sayesinde elektirkli otomobillere yönelik kullanıcı yargılarının da pozitif yönde etkilenmesinin satışları artıracağı düşünülüyor.

Türkiye'de yasal altyapının gelişmesi beklentisi var

Türkiye'nin elektrikli araçta potansiyel önem taşıdığına işaret eden otomotiv sektör temsilcileri, elektrikli araçlara yönelik yasal altyapının gelişmesi durumunda pazarda payın daha da artacağına vurgu yapıyorlar.

Yeni yatırımlar için diğer markaların da Türkiye'ye yönelebileceği hatırlatması yapılıyor. Elektrikli araçların ithalatına yönelik çalışmalar netleşmese de bu alanda yeni bir yol haritasının oluşmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Yeni model ve markalar gelecek mi?

Bu yıl içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklenen araçlar arasında BMW iX2, Peugeot E-3008, Skoda Enyaq, Cupra Tavascan ve Citroen E-C3 var. Bunların dışında toplamda 40’a yakın yeni aracın pazara giriş yapması beklentiler arasında.

Büyüme beklentisi hakim

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri yaptıkları değerlendirmelerde elektrikli araç payının ve satışının 2024 yılında da "gaz kesmeyeceğine" vurgu yaparak şunların altını çiziyorlar: ''Bu yıl bu pazarın 100 bin adet seviyelerinde şekillenmesi bekleniyor. Elektrikli araç segmentinin Türkiye’deki toplam araç satışlarının yüzde 15’ine ulaşması bekleniyor. Bu alanda büyümenin yanında, otomobil üreticileri Türk tüketicisine yeni modeller sunmayı planlıyor. Çinli BYD’nin Seal modeli ve Volkswagen’in ID.7 elektrikli otomobili, Türkiye pazarında yer alabilecek modellerden sadece birkaçı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk elektrikli araç markası Togg, 2024’te toplamda 60.000 adet elektrikli araç teslim etmeyi hedefliyor. Biz de Otorapor Oto Ekspertiz olarak bu araçların ekspertiz hizmetinde aktif bir rol almaya devam edeceğiz"

Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi bulunan Otorapor tarafından hazırlanmıştır.