Yenilenen Fiat Panda, ilk kez casus kameralara yakalandı. Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen model, daha çok iç kısımda değişiklik geçirecek.

2023 yılında Türkiye'nin en çok otomobil satan markası olarak kayıtlara geçen Fiat, bir süredir yeni Panda üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Artık tam elektrikli bir versiyona da sahip olacak "uygun fiyatlı" otomobil, özellikle de iç kısımda bazı değişimler geçirecek gibi görünüyor.

Fiat Panda, her zaman için kendine has bir tasarım dilini benimsemişti. Bu durum, yaklaşmakta olan yeni Panda'da da kendini gösterecek gibi duruyor. Yani o ikonik tasarım, büyük oranda değişmeyecek. Casus kameralara yakalanan Panda, dış kısımda ufak tefek değişiklere ev sahipliği yapacağını gözler önüne seriyor.

Yeni Fiat Panda böyle görünecek:

Paylaşılan görüntülere baktığımızda Fiat Panda'nın mevcut modellerinde tercih edilecek siyah renkli plastik tampon kısmının gideceğini görüyoruz. Marka, bunun yerine gövde rengiyle boyanmış bir tampon tasarımı kullanmaya başlayacak. Aydınlatmalar ve gövdenin genel görünümü, en azından arka kısım için çok da değişmeyecek.

Ön kısma bakmak isterdik ancak şimdilik böyle bir imkânımız yok. Çünkü casus fotoğrafları servis edenler, ön kısma ilişkin bir paylaşım yapmadılar. Yaklaşmakta olan aracın sadece arka kısmı ile iç kısmına ilişkin görüntüler bulunuyor.

Aracın iç kısmına ilişkin görüntülere baktığımızda ise yeni Fiat Panda'nın iç kısmında büyük değişimler yaşanacağını görüyoruz. Bu değişimlerin ilki, gösterge panelinin dijitalleşmesi olacak. Ayrıca mevcut modellerde orta konsoldan yukarı doğru çıkan bilgi-eğlence ekranı, makyajlı modelde görünmüyor. Şirket, yeni modelde bilgi eğlence ekranını ön konsola gömecek gibi duruyor. Direksiyon da artık daha modern görünüyor ve daha fazla butona ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de sadece 70 beygir gücündeki 1.0 litrelik hibrit motor seçeneği ile satılan Fiat Panda'nın, bu motor seçeneğini koruması bekleniyor. Elektrikli versiyon içinse kesinleşmiş bir bilgi yok. 815 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen Panda'nın yeni versiyonunun Türkiye'ye ne zaman geleceği ve kaç paradan satılacağı şimdilik bilinmiyor.