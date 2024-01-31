Rolls-Royce, ilk elektrikli otomobili Spectre için bir geri çağırma programı başlattı. Açıklamaya göre topraklama yapan konnektörlerde yapışkan kalıntısı var ve bu da araçlarda yangın çıkmasına neden olabilir.

Dünyanın en lüks otomobillerini üreten firmaların başında gelen Rolls-Royce, dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, ilk elektrikli otomobili olan Spectre için bir geri çağırma programı başlattığını açıkladı. Yapılan açıklama, ABD pazarında satılmış olan neredeyse tüm Rolls-Royce Spectre'leri içeriyor. Peki 420 bin dolar karşılığında satın alınabilen bir otomobil için neden geri çağırma programı başlatılır?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre Rolls-Royce Spectre'nin ön motoruna bağlanan ve topraklama işlevini gören konnektörlerde bir sıkıntı var. 20 Aralık 2023 tarihinde sorunun tespit edildiğini açıklayan yetkililer, konnektörlerin uçlarında yapışkan kalıntılarının bulunduğunu, geri çağırmanın bundan kaynaklı olduğunu belirttiler.

Rolls-Royce Spectre'ler, yangın riskiyle karşı karşıya

Resmî açıklamaya göre topraklama konnektörlerindeki yapışkan kalıntısı, bulunduğu bölgede elektrik direncini artırıyor ve topraklamanın zayıflamasına yol açıyor. İşte bu da servis veya bakım nedeniyle aracı inceleyecek teknikerlerin hayatını riske atıyor. Ancak dahası da var; yetkililere göre yetersiz topraklama, düşük bir olasılık olsa bile araçlarda yangın çıkmasına neden olabilir.

NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre sorun, 107 adet Rolls-Royce Spectre'yi etkiledi. Bu sayı, tek başına küçük görünebilir ancak işin aslı öyle değil. Bu sayı, ABD'de satılmış olan tüm Rolls-Royce Spectre'lerin yüzde 90'lık bölümüne denk geliyor. Bu arada; Rolls-Royce'un geçtiğimiz günlerde bir karar aldığını ve Spectre teslimatlarını bir süreliğine durdurduğunu da belirtelim. Bunun nedeni, muhtemelen araçların geri çağırılmasına yol açan problem...