FIAT'ın geçtiğimiz dönemde üretimi sonlanan Doblo modeli, tamamen elektrikli hâliyle karşımızda.

Ülkemizde büyük bir kesim tarafından beğenilen ve tarihi çok eskilere dayanan FIAT’ın, ülkemizde özellikle Doblo ve Fiorino araçlarıyla kazandığı sevgiyi asla kenara koyamayız. Egea gibi modellerle bu bağı diri tutan FIAT, geleceğe yönelik adımlarını da yakın zamanda atmış oldu.

Bu bağlamda yakın zamanda ülkemizdeki Doblò üretimini durduran şirket, şimdi de elektrikli olan E-Doblò ve E-Scudo hafif ticari araçlarıyla karşımıza çıktı. Yüzde yüz elektrikli olan söz konusu modellerin çok kritik bir öneme sahip Doblo mirasını taşıyıp taşıyamayacağını hep birlikte göreceğiz.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, duyuruyu şu sözlerle yaptı:

“FIAT Professional olarak, orta ticari araç segmentindeki varlığımızı, geçtiğimiz yıl pazara yeniden sunduğumuz Scudo ve Türkiye’de ilk defa tüketiciler ile buluşturduğumuz Ulysse modelleri ile tazeledik. Bu yıl da haziran ayında Yeni Doblò’yu tüketicilerle buluşturduk. Şimdi ise Doblò ve Scudo modellerimizin elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz.”

"Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, FIAT Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından değerli bir adım. Markanın elektrikli araç yolculuğundaki iki önemli modeli olan Doblò ve Scudo ile yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getiriyor ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunuyoruz."

“2023 yılı, Ocak- Kasım aylarında hafif ticari araç pazarından yüzde 25,5 pay aldık. Haziran’da satışına başladığımız Yeni Doblò’nun başarılı performansının yanı sıra, Scudo ve Ulysse modellerimiz de tasarım ve fonksiyonelliğiyle Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi. 2023 yılını elektrikli ürün gamımızı satışa sunarak kapatacağız; 2024 yılında da istikrarlı performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

E-Doblò ve E-Scudo’nun fiyatları:

Model Fiyat E-Doblò Cargo Maxi Lansmana özel 1.354.000 TL 5 Kişilik E-Doblò Standart 1.599.900 TL 7 Kişilik E-Doblò Maxi 1.619.900 TL E-Scudo 1.749.900 TL

Siz fiyatları nasıl buldunuz? Sizce bu araçlar öncekilerin yerini doldurabilecek mi?