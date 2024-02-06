2024 NBA All-Star'da Zeminin Tamamı LED Ekran Olacak! [Video]

17-18-19 Şubat'ta yapılacak olan NBA All-Star etkinliklerinde kullanılacak olan tamamen LED saha tanıtıldı. Böylece saha, oyunun daha dinamik bir parçası olabilecek.

Amerika'da spor, Avrupa ya da bizim ülkemizdeki gibi bir rekabet değil, bir eğlence aracı olarak görülüyor. Bu eğlence esnasında da işleri daha keyifli (ve mümkünse daha çok reklam alınabilir) hâle getirmek için de yeni yollar aranıyor. Bu amaçla NBA, All-Star etkinliklerinde LED saha kullanma kararı aldı. Bu özel saha bir video ile tanıtıldı.

All-Star maçı dışındaki tüm etkinlikler LED sahada gerçekleştirilecek

ASB GlassFloor tarafından geliştirilen bu ekranımsı saha, All-Star'a ev sahipliği yapacak olan Lucas Oil Stadyumu'nda kullanılacak. İlk olarak ünlüler maçında kullanılacak olan bu saha, daha sonra yetenek meydan okuması, üç sayılık atış yarışması, smaç yarışması ve "Stephen vs Sabrina" adlı tarihin ilk NBA-WNBA üç sayılık atış yarışması şampiyonları mücadelesinde de görülebilecek.

Bu LED sahalarla birlikte istatistiklerin canlı olarak izleyicilerle paylaşılması, çeşitli verilerin ekrana yansıtılması, atılan sayıların değerlerinin gösterilmesi ve pistin zaman zaman parkur hâline getirilmesi sağlanacak. Böylece anlık olarak saha modları arasında geçiş de mümkün olacak. Elbette NBA gibi bir organizasyon, arada bir de fırsattan istifade bütün sahayı reklam panosu hâline getirmeyi ihmal etmeyecek.

Bu LED saha ayrıca oyuncuların lokasyon bazlı olarak izlenebilmesine, devre arası ve molalarda interaktif oyunlar oynanabilmesine, oyundaki önemli anlardan sonra çeşitli animasyonlar gösterilebilmesine de imkan verecek.

All-Star maçı için hazırlanan saha hakkında siz ne düşünüyorsunuz?