Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaom, gerçekleştirdiği bir lansman ile dondurma duyurdu. Üstelik bu dondurmalar; standart, Pro ve Pro Max versiyonlarla geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Xiaomi, düzenli olarak farklı farklı ürünleriyle karşımıza çıkıyordu. Ancak tanıtılan yeni bir ürün bu sefer gerçekten hiçkimsenin aklına gelmeyecek cinsten.

Öyle ki Xiaomi, Çin’de gerçekleştirdiği lansmanında bu sefer dondurma tanıttı. Evet, yanlış okumadınız bildiğiniz dondurma. Xiaomi’nin kafeteryası, şirketin teknoloji kökenlerine sadık kalacak bu ürünlerini duyurdu. Daha da ilginci ise dondurmaların normalde teknolojik cihazlarda gördüğümüz üç farklı seviyede gelmesi: Standart, Pro ve Pro Max.

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma
Karşınızda standart, Pro ve Pro Max olarak satılan Xiaomi dondurmalar

Standart dondurma, özel malzemelerle hazırlanmış, herhangi bir ek şey içeren normal bir dondurma olarak karşımıza çıkıyor ve Çin’de 39 TL civarına denk gelen bir fiyattan satışa çıkıyor. Xiaomi Dondurma Pro sürümde ise karışıma tek bir kurabiye daha ekleniyor ve fiyat 45 TL civarlarına yükseliyor. En premium versiyon olan Xiaomi Dondurma Pro Max ise üç kurabiyeyle geliyor ve 59 TL’ye denk gelen fiyattan satışa sunuluyor.

Xiaomi’de görev alan Şef Bing Jiabao, bu dondurma ile ilgili yaptığı açıklamalarda tofu dondurmasından ilham alarak ve Xiaomi'nin marka kimliğinde önemli bir unsur olan akdarıyı kullanarak ürünü ortaya çıkardıklarını ifade etti. Üç denemeden sonra Bing süreci mükemmelleştirdi. Yöntem, darıyı buharda pişirmekle başlıyor, sütle karıştırılarak bir macun haline getiriliyor ve akdarı taneleriyle süslenerek tamamlanıyor.

Xiaomi’nin dondurma piyasaya sürmesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Hatta bazı kullanıcılar Ultra versiyonunun olmamasına dair şakalar da yaptı. Gelen bilgilerde dondurmaların çıkar çıkmaz kısa sürede tükendiği bildirildi.

