Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle psikolojik korku türünde oyun severlerin sevebileceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
NineHells'ı 20 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
NineHells nasıl bir oyun?
NineHells, gizemli bir hikâyesi, zengin seslendirmeleri ve sanal bir hayaletli lunapark atmosferi sunan psikolojik bir korku oyunu olup, birinci şahıs bakış açısıyla tek kişilik oynanır. Oyunda, cehennemi dolaşırken geçmişini hatırlamaya çalışan Davie karakterini canlandırıyorsunuz.
NineHells'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.