BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, bu hafta "Aktüel" ürünleri kapsamında Philips'in tuşlu bir modelini de satacağını açıkladı. Telefon, askere gidecek olanların kesin göz atması gereken bir ürün.

Zincir mağazalar, her hafta düzenledikleri kampanyalar ile uygun fiyata teknolojik ürünleri kullanıcılarla buluşturuyor. Bunların televizyonlardan akıllı telefonlara kadar her türden olduğunu görüyorduk. Aynı zamanda tuşlu telefonlar gibi az olsa da hâlâ tercih edilen ürünler de uygun fiyata geliyordu.

Şimdi ise BİM’de böyle bir telefon satılacağı açıklandı. BİM, “Aktüel” ürünleri kapsamında bu hafta ucuza Philips’in E2101P ismi verilen tuşlu telefonunu satacak. Özellikle askere gidecek olanların kesin göz atması gereken bir ürün.

BİM’de satılacak asker telefonu Philips E2101P’nin özellikleri ve fiyatı

1,77 inç QQVGA ekran

1000 mAh pil

Parlak el feneri

32 mb dahili bellek

Bluetooth

FM Radyo, müzik çalar

Type-C

64 GB’a kadar microSD desteği

Fiyat – 1.750 TL

BİM’de satılacak bu telefon; kamerasız tasarımı, iyi pil performansıyla özellikle askere gidecek kullanıcıların tercih edebileceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla BİM’de satışa çıkacak.