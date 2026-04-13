Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, bu hafta "Aktüel" ürünleri kapsamında Philips'in tuşlu bir modelini de satacağını açıkladı. Telefon, askere gidecek olanların kesin göz atması gereken bir ürün.

Gökay Uyan

Zincir mağazalar, her hafta düzenledikleri kampanyalar ile uygun fiyata teknolojik ürünleri kullanıcılarla buluşturuyor. Bunların televizyonlardan akıllı telefonlara kadar her türden olduğunu görüyorduk. Aynı zamanda tuşlu telefonlar gibi az olsa da hâlâ tercih edilen ürünler de uygun fiyata geliyordu.

Şimdi ise BİM’de böyle bir telefon satılacağı açıklandı. BİM, “Aktüel” ürünleri kapsamında bu hafta ucuza Philips’in E2101P ismi verilen tuşlu telefonunu satacak. Özellikle askere gidecek olanların kesin göz atması gereken bir ürün.

BİM’de satılacak asker telefonu Philips E2101P’nin özellikleri ve fiyatı

  • 1,77 inç QQVGA ekran
  • 1000 mAh pil
  • Parlak el feneri
  • 32 mb dahili bellek
  • Bluetooth
  • FM Radyo, müzik çalar
  • Type-C
  • 64 GB’a kadar microSD desteği
  • Fiyat – 1.750 TL

BİM’de satılacak bu telefon; kamerasız tasarımı, iyi pil performansıyla özellikle askere gidecek kullanıcıların tercih edebileceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla BİM’de satışa çıkacak.

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı
Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

9.000 mAh Bataryaya Sahip Canavar OnePlus Nord 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

9.000 mAh Bataryaya Sahip Canavar OnePlus Nord 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

