BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Zincir mağazalar, her hafta düzenledikleri kampanyalar ile uygun fiyata teknolojik ürünleri kullanıcılarla buluşturuyor. Bunların televizyonlardan akıllı telefonlara kadar her türden olduğunu görüyorduk. Aynı zamanda tuşlu telefonlar gibi az olsa da hâlâ tercih edilen ürünler de uygun fiyata geliyordu.
Şimdi ise BİM’de böyle bir telefon satılacağı açıklandı. BİM, “Aktüel” ürünleri kapsamında bu hafta ucuza Philips’in E2101P ismi verilen tuşlu telefonunu satacak. Özellikle askere gidecek olanların kesin göz atması gereken bir ürün.
BİM’de satılacak asker telefonu Philips E2101P’nin özellikleri ve fiyatı
- 1,77 inç QQVGA ekran
- 1000 mAh pil
- Parlak el feneri
- 32 mb dahili bellek
- Bluetooth
- FM Radyo, müzik çalar
- Type-C
- 64 GB’a kadar microSD desteği
- Fiyat – 1.750 TL
BİM’de satılacak bu telefon; kamerasız tasarımı, iyi pil performansıyla özellikle askere gidecek kullanıcıların tercih edebileceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla BİM’de satışa çıkacak.