Türkiye’nin en büüyk zincir mağazalarından biri olan A101, her hafta düzenli olarak uygun fiyatlı elektronik ürünleri bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise firma, evine çok uçuk fiyatlar ödemeden yüksek kalitede yeni televizyon almak isteyenleri sevindirecek bir hamleyle karşımıza çıktı.
A101, Aldın Aldın ürünleri kapsamında bu hafta 2 adet Samsung TV’yi uygun fiyata bizlerle buluşturacak. Bunlar 70 inçlik “70U800F” modeli ve 50 inçlik “50U800F” modeli olarak geliyor. Ayrıca televizyonunuzu Android’de dönüştüren Xiaomi’nin 3. nesil TV Box S medya oynatıcısı da satılacak.
Samsung 70U800F
- 70 inç
- 4K UHD
- Cyrstal işlemci 4K
- HDR10
- Bluetooth
- 3x HDMI
- One UI Tizen
- Fiyat - 42.999 TL
Samsung 50U800F
- 50 inç
- 4K UHD
- Cyrstal işlemci 4K
- HDR10
- One UI Tizen
- 3x HDMI
- Bluetooth
- Fiyat - 26.999 TL
Xiaomi 3. nesil TV Box S
- 2.5 GHz'e kadar 4 çekirdekli CPU
- 2 GB RAM
- 32 GB ROM
- Google işletim sistemi
- HDR10+ desteği
- Dolby Audio
- Dolby Vision
- Fiyat - 3.999 TL
Yukarıda gördüğünüz üç ürün de 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinde satın alınabilecek. 70 inç ve 50 inç boyutlarında iyi fiyata yüksek performans sunan TV arıyorsanız Samsung modelleri güzel bir fırsat. Xiaomi TV Box S ise televizyonunuzu akıllı hâle getirebiliyor.