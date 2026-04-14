A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, bu hafta Samsung'un 70 inç ve 50 inçlik 4K televizyonlarını ve Xiaomi'nin TV'nizi Android'e çeviren TV Box'ını uygun fiyata satacak.

Türkiye’nin en büüyk zincir mağazalarından biri olan A101, her hafta düzenli olarak uygun fiyatlı elektronik ürünleri bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise firma, evine çok uçuk fiyatlar ödemeden yüksek kalitede yeni televizyon almak isteyenleri sevindirecek bir hamleyle karşımıza çıktı.

A101, Aldın Aldın ürünleri kapsamında bu hafta 2 adet Samsung TV’yi uygun fiyata bizlerle buluşturacak. Bunlar 70 inçlik “70U800F” modeli ve 50 inçlik “50U800F” modeli olarak geliyor. Ayrıca televizyonunuzu Android’de dönüştüren Xiaomi’nin 3. nesil TV Box S medya oynatıcısı da satılacak.

Samsung 70U800F

70 inç

4K UHD

Cyrstal işlemci 4K

HDR10

Bluetooth

3x HDMI

One UI Tizen

Fiyat - 42.999 TL

Samsung 50U800F

50 inç

4K UHD

Cyrstal işlemci 4K

HDR10

One UI Tizen

3x HDMI

Bluetooth

Fiyat - 26.999 TL

Xiaomi 3. nesil TV Box S

2.5 GHz'e kadar 4 çekirdekli CPU

2 GB RAM

32 GB ROM

Google işletim sistemi

HDR10+ desteği

Dolby Audio

Dolby Vision

Fiyat - 3.999 TL

Yukarıda gördüğünüz üç ürün de 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinde satın alınabilecek. 70 inç ve 50 inç boyutlarında iyi fiyata yüksek performans sunan TV arıyorsanız Samsung modelleri güzel bir fırsat. Xiaomi TV Box S ise televizyonunuzu akıllı hâle getirebiliyor.