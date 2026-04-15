Çin’in test ettiği yeni derin deniz sistemi, 3.500 metre derinlikte denizaltı kablolarını kesebilecek kapasiteye sahip. “Araştırma gemisi” üzerinden yapılan test, sivil kullanım iddialarına rağmen küresel internet altyapısı ve askerî riskler nedeniyle büyük endişe yarattı.

İnternet çoğu kişiye kablosuz, görünmez ve “bulutta” çalışan bir sistem gibi geliyor olabilir. Ancak işin gerçeği küresel internet alt yapısı tıpkı evinizdeki modeme kablo çekilmesi gibi dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerine denizaltı fiber optik kablolar çekilmesiyle kurulmuş durumda. Yani ülkeleri, şirketleri, finans sistemlerini ve iletişim ağlarını birbirine bağlayan görünmez omurga aslında denizin altında serin serin duran kablolar.

Çin’in geliştirdiği yeni derin deniz elektro-hidrostatik aktüatör sisteminin, 3.500 metre derinlikte denizaltı kablolarını kesebilecek şekilde test edildiği bildirildi. Resmî açıklamalarda bunun araştırma ve mühendislik amaçlı bir teknoloji olduğu söyleniyor. Ancak teknolojinin potansiyeli, özellikle de küresel iletişim altyapısı düşünüldüğünde, çok daha keyif kaçıran bir ihtimal işaret ediyor.

Kâğıt üstünde sivil, pratikte ise çok daha kritik bir teknoloji

Bu sistemin çalışma mantığına baktığımızda aslında oldukça gelişmiş bir mühendislik görüyoruz. Cihaz; elektrik motoru, hidrolik mekanizma ve kontrol ünitesini tek bir gövdede birleştiriyor. Bu da onu klasik sistemlere göre daha kompakt, daha dayanıklı ve derin denizde hassas işlem yapmaya daha uygun hâle getiriyor. Özellikle yüksek basınç ve aşındırıcı koşullarda çalışabilmesi, bu tür sistemleri teknik açıdan çok daha değerli kılıyor.

Tabii bu tarz bir teknolojinin tamamen kötü amaçlı olduğunu söylemek doğru olmaz. Deniz altındaki petrol ve doğal gaz hatlarının onarımı, boru hattı inşası, deniz tabanı müdahaleleri ve ağır bakım operasyonları gibi alanlarda benzer çözümler yıllardır kullanılıyor. Ancak burada asıl mesele, aynı teknolojinin küresel iletişim altyapısını devre dışı bırakabilecek bir araca dönüşebilmesi. Yani mesele yalnızca “bu cihaz ne işe yarıyor?” değil; “günün sonunda nerede ve hangi amaçla kullanılabilir?” sorusu.

Asıl korkutan şey, internetin omurgasının hedef alınma ihtimali

Denizaltı kabloları sadece internet sitelerini açmamızı sağlayan sıradan bağlantılar değil. Finans işlemlerinden uluslararası haberleşmeye, devlet kurumlarından bulut servislerine kadar sayısız sistem bu altyapıya bağlı çalışıyor. Bu yüzden bu kabloları hedef alabilecek her yeni teknoloji, doğrudan küresel güvenlik meselesine dönüşüyor. SCMP’nin aktardığına göre bu altyapı, dünya veri akışının yaklaşık yüzde 95’ini taşıyor. Hâl böyle olunca, tek bir cihazın teknik başarısı(!) bile küresel ölçekte alarm zillerini çaldırabiliyor.

İşin daha da dikkat çekici kısmı, bu testin zamanlaması. Son yıllarda Baltık Denizi, Kızıldeniz ve Avrupa çevresindeki denizaltı altyapılarında yaşanan şüpheli olaylar, kabloların artık yalnızca teknik değil, doğrudan jeopolitik hedefler hâline geldiğini göstermişti. Bu yüzden Çin’in yeni sisteminin duyurulması, sıradan bir mühendislik gelişmesi gibi değil; yeni nesil hibrit savaş araçlarından biri gibi okunuyor.

Kısacası ortada yalnızca teknik olarak etkileyici bir cihaz yok. Aynı zamanda internetin, finansın ve uluslararası iletişimin bel kemiğini hedef alabilecek yeni bir kapasite var. Çin’in bunu gerçekten hangi ölçekte ve hangi amaçlarla kullanacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak görünen o ki, denizlerin dibinde yaşanan teknoloji yarışı artık tüm dünyayı ilgilendiren çok daha büyük bir güvenlik tartışmasına dönüşmüş durumda.