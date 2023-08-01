Nissan, 2024 model spor otomobili "Z Nismo"yu tanıttı. Coupe otomobil, önceki modelden daha iyi performans sunuyor ve hemen her alanda teknik olarak iyileştirmeler içeriyor.

Japon otomobil devi Nissan, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model "Z Nismo"yu tanıttı. Spor otomobil tutkunlarının uzun bir süredir bekledikleri otomobil, bu beklentileri sonuna kadar karşılayacak gibi görünüyor. Zira 2024 Nissan Z Nismo hem şık hem de ultra güçlü bir otomobil. Gelin hep birlikte 2024 model Nissan Z Nismo'ya yakından bakalım.

Öncelikle şunu belirtelim, 2024 model Nissan Z Nismo, tasarım açısından 2023 modele benzerlik gösteriyor. Ancak spor otomobil, artık daha kavisli hatlara sahip. Bunun en net göstergesi ızgarada karşımıza çıkıyor. Önceki modelde tam bir dörtgen tasarım tercih edilirken yeni modelde aşağı doğru genişleyen bir ızgara ile karşılaşıyoruz. Markanın böyle bir tasarım değişikliğine gitmesinin önemli bir nedeni var. Bunu daha sonra açıklayacağız.

Karşınızda 2024 Nissan Z Nismo

Nissan, Z Nismo'nun ikonik tasarımını yeni modelde de genel olarak korudular. Bu bağlamda, aracın arka kısmına baktığımızda önceki model ile değişmeyen yapıyı görüyoruz. Arka aydınlatmayı bagaj kapağı boyunca tamamlayan siyah renkli bar, orta kısmında Nissan logosuna ev sahipliği yapıyor. Arkadaki LED aydınlatmalar ise yine dairesel yapıya sahipler.

Spor otomobille, genel olarak sade iç tasarıma sahip yapıda oluyorlar. Bunu bu coupe otomobilde de görüyoruz. Nissan tasarımcılar, tam dijital gösterge ekranından bağımsız olarak yerleştirilen bilgi-eğlence ekranı tercih ettiler. Kumanda şeklindeki vites topuzu ile mekanik el freni, iç kısımda gördüğümüz tasarım detayları arasında. Bu arada; aracın orta-üst konsolunda performansla ilgili veriler sağlayan göstergeler olduğunu da söyleyelim.

Gelelim kaput altına. 2024 model Nissan Z Nismo, çift turboşarjlı 3.0 litrelik bir V6 motordan güç alıyor. Yapılan iyileştirmelerle aracın 420 beygir güç ve 520 Nm tork üretmesi sağlandı. Şanzıman cephesinde ise kafa karıştırıcı bir durum var. Nissan, bu otomobilde sadece 9 ileri vitese sahip olan otomatik şanzıman sunacak. Manuel vites tutkunları, ne yazık ki aradıklarını bu spor otomobilde bulamayacaklar.

Nissan, Z Nismo'nun yüksek gücünün dizginlenmesini sağlamak için süspansiyon ve fren sistemlerinde de iyileştirmelere gitti. Bu bağlamda; aracın amortisörleri yeniden ayarlandı. Şaside de bir dizi iyileştirme yapan Nissan mühendisleri, önceki nesilden daha büyük olan disk fren sistemi ile aracın daha seri bir şekilde durmasını sağladılar. Haberimizin başında araçtaki kavisin arttığından bahsetmiştik. İşte bu kavisli yapı, aracın aerodinamik yapısını da iyileştirdi.

2024 model Nissan Z Nismo satın alan bir tüketici, "Sport+" olarak isimlendirilen özel bir sürüş moduna sahip olacak. Bu sürüş modu, pist için özel olarak ayarlandı. Sürücüler, modu aktif ettiklerinde motorun tüm gücünü, özel olarak ayarlanmış olan vites değiştirme programı ile birlikte kullanabilecekler.

Birkaç ay sonra piyasaya sürülecek 2024 Nissan Z Nismo için fiyat açıklaması yapılmadı. Aracın Türkiye'ye gelme olasılığı düşük.