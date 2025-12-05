Yılın En İyi iPhone Uygulamaları ve Oyunları Belli Oldu: İşte 2025 App Store Ödüllleri Kazananları

Apple, 2025 App Store Ödülleri'nin kazananlarını resmen açıkladı. İşte bu yıl Apple ürünlerinde kullanılabilen en iyi oyun ve uygulamaları.

Apple, her sene düzenli olarak App Store Ödülleri ismini verdiği bir etkinlik düzenliyordu. Bu etkinlikte o yılın en iyi oyun ve uygulamaları seçiliyordu. Kasım ayının sonlarına doğru 2025 App Store Ödülleri’nin finalistlerinin açıklandığını görmüştük. Toplamda 45 uygulama ve oyun finale kalmıştı.

Şimdi ise beklenen gün geldi. Apple, 2025 App Store Ödülleri’nin kazananlarını resmen açıkladı. Peki App Store editörleri tarafından seçilen yılın en iyi uygulamaları ve oyunları hangileri? Gelin bakalım.

Yılın iPhone uygulaması

Timo

Yılın iPad uygulaması

Detail

Yılın Mac uygulaması

Essayist

Yılın Apple Vision Pro uygulaması

Explore POV

Yılın Apple Watch uygulaması

Strava

Yılın Apple TV uygulaması

HBO Max

Yılın iPhone oyunu

Pokémon TCG Pocket

Yılın iPad oyunu

Dredge

Yılın Mac oyunu

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Yılın Apple Vision Pro oyunu

Porta Nubi

Yılın Apple Arcade oyunu

WHAT THE CLASH?

Kültürel etki kategorisinde kazananlar