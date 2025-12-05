Yılın En İyi iPhone Uygulamaları ve Oyunları Belli Oldu: İşte 2025 App Store Ödüllleri Kazananları

Apple, her sene düzenli olarak App Store Ödülleri ismini verdiği bir etkinlik düzenliyordu. Bu etkinlikte o yılın en iyi oyun ve uygulamaları seçiliyordu. Kasım ayının sonlarına doğru 2025 App Store Ödülleri’nin finalistlerinin açıklandığını görmüştük. Toplamda 45 uygulama ve oyun finale kalmıştı.
Şimdi ise beklenen gün geldi. Apple, 2025 App Store Ödülleri’nin kazananlarını resmen açıkladı. Peki App Store editörleri tarafından seçilen yılın en iyi uygulamaları ve oyunları hangileri? Gelin bakalım.
Yılın iPhone uygulaması
- Timo
Yılın iPad uygulaması
- Detail
Yılın Mac uygulaması
- Essayist
Yılın Apple Vision Pro uygulaması
- Explore POV
Yılın Apple Watch uygulaması
- Strava
Yılın Apple TV uygulaması
- HBO Max
Yılın iPhone oyunu
- Pokémon TCG Pocket
Yılın iPad oyunu
- Dredge
Yılın Mac oyunu
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Yılın Apple Vision Pro oyunu
- Porta Nubi
Yılın Apple Arcade oyunu
- WHAT THE CLASH?
Kültürel etki kategorisinde kazananlar
- Art of Fauna - Dünyanın dört bir yanından vahşi yaşam illüstrasyonlarını rahatlatıcı bulmacalara dönüştüren bir uygulama.
- Chants of Senaar - Düşündürücü bir macera aracılığıyla dilin gücünü kutlayan bir uygulama.
- despelote - Futbola olan sevgileriyle birleşen ve kargaşa içinde yol alan bir milletin hayat hikâyesini anlatan bir uygulama.
- Be My Eyes - Yapay zekânın gücünü ve milyonlarca küresel gönüllüyü bir araya getirerek görme engelli veya az gören insanların günlük aktivitelerinde onlara yardımcı olan bir uygulama.
- Focus Friend - Odaklanma seanslarını tatmin edici ödüllerle oyunlaştırarak dijital dikkat dağıtıcı unsurlara karşı kullanılabilen bir uygulama.
- StoryGraph - Kitap topluluğu görevi gören bir uygulama.