Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Yılın En İyi iPhone Uygulamaları ve Oyunları Belli Oldu: İşte 2025 App Store Ödüllleri Kazananları

Apple, 2025 App Store Ödülleri'nin kazananlarını resmen açıkladı. İşte bu yıl Apple ürünlerinde kullanılabilen en iyi oyun ve uygulamaları.

Yılın En İyi iPhone Uygulamaları ve Oyunları Belli Oldu: İşte 2025 App Store Ödüllleri Kazananları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her sene düzenli olarak App Store Ödülleri ismini verdiği bir etkinlik düzenliyordu. Bu etkinlikte o yılın en iyi oyun ve uygulamaları seçiliyordu. Kasım ayının sonlarına doğru 2025 App Store Ödülleri’nin finalistlerinin açıklandığını görmüştük. Toplamda 45 uygulama ve oyun finale kalmıştı.

Şimdi ise beklenen gün geldi. Apple, 2025 App Store Ödülleri’nin kazananlarını resmen açıkladı. Peki App Store editörleri tarafından seçilen yılın en iyi uygulamaları ve oyunları hangileri? Gelin bakalım.

Yılın iPhone uygulaması

app1

  • Timo

Yılın iPad uygulaması

apps

  • Detail

Yılın Mac uygulaması

app3

  • Essayist

Yılın Apple Vision Pro uygulaması

app4

  • Explore POV

Yılın Apple Watch uygulaması

app5

  • Strava

Yılın Apple TV uygulaması

app6

  • HBO Max

Yılın iPhone oyunu

game1

  • Pokémon TCG Pocket

Yılın iPad oyunu

game2

  • Dredge

Yılın Mac oyunu

game3

  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Yılın Apple Vision Pro oyunu

game4

  • Porta Nubi

Yılın Apple Arcade oyunu

game5

  • WHAT THE CLASH?

Kültürel etki kategorisinde kazananlar

s

  • Art of Fauna - Dünyanın dört bir yanından vahşi yaşam illüstrasyonlarını rahatlatıcı bulmacalara dönüştüren bir uygulama.
  • Chants of Senaar - Düşündürücü bir macera aracılığıyla dilin gücünü kutlayan bir uygulama.
  • despelote - Futbola olan sevgileriyle birleşen ve kargaşa içinde yol alan bir milletin hayat hikâyesini anlatan bir uygulama.
  • Be My Eyes - Yapay zekânın gücünü ve milyonlarca küresel gönüllüyü bir araya getirerek görme engelli veya az gören insanların günlük aktivitelerinde onlara yardımcı olan bir uygulama.
  • Focus Friend - Odaklanma seanslarını tatmin edici ödüllerle oyunlaştırarak dijital dikkat dağıtıcı unsurlara karşı kullanılabilen bir uygulama.
  • StoryGraph - Kitap topluluğu görevi gören bir uygulama.
500 Bin TL'lik Sadece 19 Adet Üretilecek iPhone 17 Pro Tanıtıldı (Yasak Aşk?) 500 Bin TL'lik Sadece 19 Adet Üretilecek iPhone 17 Pro Tanıtıldı (Yasak Aşk?)
Apple iPhone Ipad iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim