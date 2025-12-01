500 Bin TL'lik Sadece 19 Adet Üretilecek iPhone 17 Pro Tanıtıldı (Yasak Aşk?)

Lüks teknoloji kişiselleştirme markası Caviar, iPhone 17 Pro serisi için "Secret Love" koleksiyonunu yeniledi. İşte sadece 19 adet üretilecek o modeller!

Lüks teknoloji kişiselleştirme markası Caviar, “Secret Love” koleksiyonunu 2025 için yeniledi ve iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max modellerine yapmış olduğu el yapımı tasarımlarını görücüye çıkardı. Sadece 19 adet üretilen her model, Apple’ın amiral gemisini âdeta mücevher niteliğinde koleksiyon parçalarına dönüştürüyor.

Koleksiyonun yıldızı Emerald Tree, derin yeşil deri kaplama, altın kaplama detaylar ve Noel süslerini andıran kırmızı vurgularla geliyor. Kristal taşlar ve dokulu altın yüzeyler telefonu tam bir kış festivali tasarımına dönüştürüyor.

Caramel modeli ise karamel tonlarında gerçek deri, kırmızı-beyaz ayrıntılar ve mücevher markalarından ilham alan altın kaplama çiçek motifleriyle zarif bir görünüm sunuyor.

Fleur de Lumière, gümüş oyma kamelya çiçeği ve sedef tasarımıyla koleksiyonun en sanatsal seçeneklerinden biri. Mücevher mine işlemeleri ve 24 ayar altın detaylar da tasarımı öne çıkarıyor.

Dancing Hearts ise koyu mavi deri üzerine serpiştirilmiş altın kaplama kalp figürlerine sahip. İnce altın çizgilerle birleşen kalpler, dans eden bir motif etkisi oluşturuyor.

Caviar iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatları

Model Fiyat Emerald Tree 11.630 dolar Caramel 11.630 dolar Fleur de Lumière 13.060 dolar Dancing Hearts 10.200 dolar

Üstteki fiyat etiketleriyle birlikte tüm modeller Caviar’ın resmî internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.