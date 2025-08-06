Audi'nin geçen yılın sonlarında tanıttığı 2025 Audi Q5 SUV ve Q5 Sportback modelleri, resmen Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobillerin fiyatları.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Audi, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni Audi Q5 SUV ve Q5 Sportback otomobillerinin lansmanını gerçekleştirmişti. Araçlar, tasarımından teknik detaylarına, gelişmiş dijital teknolojilerinden yeni sürüş sistemlerine kadar kadar otomobilseverleri büyüleyecek birçok yenilikle geliyordu.

Şimdi ise beklenen gün geldi. Tanıtımından aylar sonra yeni Audi Q5 modelleri Türkiye’de resmen satışa sunuldu. Hâliyle araçların Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki Audi Q5 SUV ve Q5 Sportback modellerinin fiyatları ne kadar? Gelin bakalım.

Audi Q5 SUV Türkiye fiyatı:

Otomobil" Fiyatı Audi Q5 SUV 6.734.124 TL

*Audi, şu anda fiyatlarını güncellediği için tüm versiyonların fiyatlarını göremiyoruz. Yukarıdan otomobilin başlangıç fiyatını görebilirsiniz. Güncelleme bittiğinde tüm fiyatları paylaşacağız.

Audi Q5 SUV’un tüm detayları:

Audi Q5 Sportback Türkiye fiyatı

Otomobil Fiyatı Audi Q5 SUV 7.249.284 TL

*Audi, şu anda fiyatlarını güncellediği için tüm versiyonların fiyatlarını göremiyoruz. Yukarıdan otomobilin başlangıç fiyatını görebilirsiniz. Güncelleme bittiğinde tüm fiyatları paylaşacağız.

Audi Q5 Sportback’in tüm detayları: