Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

OnePlus, yeni akıllı telefonu 15R'ı resmen duyurdu. Üst düzey özellikleri makul bir fiyata sunan telefon, çok satmayı başaracak gibi görünüyor. İşte OnePlus 15R'ın özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, uzun zamandır gündemde olan yeni akıllı telefonu 15R modelini resmen duyurdu. Özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyata satılacak telefon, piyasaya sürüldüğü ülkelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan OnePlus 15R'ın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

OnePlus'ın yeni akıllı telefonunda 1.5K çözünürlük sunan 6.83 inç boyutlu bir ekran bulunuyor. 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 165 Hz'ye kadar tazeleme oranı ile akıcı bir deneyim vadediyor. 32 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile donatılan OnePlus 15R, ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu sensör gibi özelliklerle de donatılmış durumda.

Karşınızda OnePlus 15R

OnePlus 15R, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile kombine edildi. Telefonun 7.400 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi cephesinde Android 16 tabanlı OxygenOS 16 bizleri karşılıyor. OnePlus'ın yeni telefonunda bulunan IP66 + IP68 + IP69 + IP69K sertifikaları, cihazın üst düzey koruma sağlayacağını gözler önüne seriyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda yapay zekâ ile desteklenen ikili kamera kurulumu görüyoruz. Telefonun ana arka kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve Sony IMX906 sensörü ile geliyor. İkinci kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açı amacıyla kullanılıyor.

OnePlus 15R teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.83 inç, 1.5K çözünürlük, 165 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.1) Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP İşletim Sistemi OxygenOS 16 (Android 16) Batarya 7.400 mAh (80W)

OnePlus 15R fiyatı:

| Versiyon | Fiyatı | | 12 GB + 256 GB | 530 dolar | | 12 GB + 512 GB | 590 dolar |