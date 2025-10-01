Fastback, Sedan ve SUV Karışımı 2025 Citroen C4 X Alınır mı?

Citroen C4 X; fastback, sedan ve SUV tasarımını bir araya getiren özgün hatları, 510 litrelik devasa bagaj hacmi ve Citroen Advanced Comfort süspansiyonuyla öne çıkıyor. Teknolojik donanımlarıyla da dikkat çeken model, konfor ve stil arayanlar için iddialı bir seçenek sunuyor. Peki, Citroen C4 X alınır mı?

Citroen, C4 X modeliyle otomobil dünyasındaki alışılagelmiş segment ayrımlarına meydan okuyor. Bir fastback modelinin zarif çizgilerini, bir sedanın kullanışlılığını ve bir SUV'un yerden yüksek yapısını tek bir potada eriten C4 X, tasarımıyla rakiplerinden anında sıyrılmayı başarıyor. Özellikle geniş aileler ve konfor odaklı sürücüler için tasarlanan bu model, sadece tasarımıyla değil, sunduğu teknoloji ve pratik özelliklerle de dikkat çekiyor.

Markanın imzası haline gelen Advanced Comfort süspansiyon sistemi ve geniş iç hacmiyle C4 X, yolculukları keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Hem şehir içi kullanımda hem de uzun yollarda sunduğu akıcı ve sarsıntısız sürüşle öne çıkıyor. Peki Citroen C4 X alınır mı? İşte Citroen C4 X hakkında bilmeniz gereken her şey.

Citroen C4 X dış tasarımı:

Citroen C4 X, ilk bakışta hangi segmente ait olduğunu sorgulatan cesur bir tasarıma sahip. Yüksek motor kaputu ve yerden yüksek yapısıyla SUV genlerini taşırken, akıcı bir şekilde alçalan tavan çizgisi ona dinamik bir fastback kimliği kazandırıyor. Bu özgün yapı, aracın hem güçlü hem de zarif görünmesini sağlıyor.

Ön tarafta Citroen’in yeni marka kimliğini yansıtan V şeklindeki LED gündüz farları ve krom detaylarla süslenmiş logo dikkat çekiyor. Aracın yan tarafında ise SUV’ları andıran koruyucu dodikler ve 18 inçe varan elmas kesim alaşım jantlar, C4 X’in maceracı ruhunu pekiştiriyor. Arka tasarımda ise geniş bagaj kapağı ve modern LED stop lambaları aracın özgünlüğünü tamamlıyor.

Citroen C4 X iç tasarımı:

C4 X'in kabini, markanın konfor vaadini en net şekilde ortaya koyuyor. Geniş ve ferah bir yaşam alanı sunan iç mekânda Citroën Advanced Comfort koltuklar sayesinde uzun yolculuklar bile yorucu olmaktan çıkıyor. Bu özel dolgulu koltuklar, vücudu sararak hem konforu artırıyor hem de sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor.

Kokpitin merkezinde 10 inçlik HD dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan bu ekran, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor. Sürücünün önünde ise donanıma göre 5.5 inç veya 7 inç boyutunda bir dijital gösterge paneli bulunuyor. C4 X'in en iddialı olduğu noktalardan biri de 510 litrelik devasa bagaj hacmi. Bu hacim, onu sınıfının en kullanışlı modellerinden biri yapıyor.

Citroen C4 X donanım seçenekleri:

Citroen C4 X, Türkiye'de "YOU" ve "MAX" olmak üzere iki ana donanım paketiyle sunuluyor. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan YOU paketi bile oldukça zengin özellikler barındırıyor. Bu pakette standart olarak sunulan bazı özellikler şunlardır: 17 inç Elmas Kesim Alaşım Jantlar

Eco-LED Ön Farlar ve LED Gündüz Sürüş Farları

10 inç SD Multimedya Ekranı

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Arka Park Sensörü ve Geri Görüş Kamerası

Aktif Şerit Takip Sistemi

Daha üst seviyede yer alan MAX donanım paketi ise bu özelliklere ek olarak daha fazla teknoloji ve konfor sunuyor:

18 inç Elmas Kesim Alaşım Jantlar

10 inç HD Multimedya Ekranı ve Navigasyon

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

Citroen Advanced Comfort Siyah/Gri TEP Koltuklar

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Adaptif Hız Sabitleyici ve Otoyol Sürüş Asistanı

Citroen C4 X sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Citroen C4 X, gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) güvenliğe büyük önem veriyor. Araçta standart olarak sunulan Aktif Güvenlik Freni, olası çarpışma risklerini algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerekirse otomatik olarak fren yapıyor. Aktif Şerit Takip Uyarı Sistemi ise sürücünün istem dışı şerit değiştirmesini engelleyerek kazaların önüne geçiyor.

MAX donanım seviyesinde ise Otoyol Sürüş Asistanı gibi seviye 2 otonom sürüş özellikleri devreye giriyor. Bu sistem, adaptif hız sabitleyici ile şerit takip sistemini birleştirerek aracı şeridinde tutuyor ve öndeki araçla olan mesafeyi otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Akıllı Uzun Far Asistanı gibi teknolojiler de sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Citroen C4 X performansı:

Citroen C4 X, Türkiye pazarında 1.2 PureTech benzinli motorla sunuluyor. 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten bu turbo beslemeli motor, araca tatmin edici bir performans sağlıyor. Bu motor, akıcı ve sarsıntısız geçişleriyle bilinen EAT8 tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Bu ikili, hem şehir içinde hem de uzun yolda konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Yakıt tüketimi konusunda da oldukça iddialı olan 1.2 PureTech motor, fabrika verilerine göre ortalama 4.9 lt/100 km gibi düşük bir tüketim değerine sahip. Bu da C4 X'i hem performanslı hem de ekonomik bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca tamamen elektrikli bir sürüş deneyimi arayanlar için 115 kW gücündeki e-C4 X versiyonu da bulunuyor.

Citroen C4 X fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli You, Otomatik 1.808.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Max, Otomatik 1.951.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.999.000 TL

Citroen C4 X opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.600 TL You, Max Özel Metalik Boya 17.700 TL You, Max Siyah Tavan 15.600 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 56.300 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 56.300 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 39.600 TL Max

Citroen C4 X avantajları:

Özgün tasarım: Sedan, fastback ve SUV formlarını bir araya getiren tasarımıyla kalabalıkta anında fark ediliyor.

Sedan, fastback ve SUV formlarını bir araya getiren tasarımıyla kalabalıkta anında fark ediliyor. Üst düzey konfor: Citroen Advanced Comfort Süspansiyon ve özel koltukları sayesinde sarsıntısız ve yormayan bir sürüş sunuyor.

Citroen Advanced Comfort Süspansiyon ve özel koltukları sayesinde sarsıntısız ve yormayan bir sürüş sunuyor. Geniş bagaj hacmi: 510 litrelik bagaj hacmi, sınıf standartlarının üzerinde bir yükleme alanı sağlayarak aileler için büyük kolaylık sunuyor.

510 litrelik bagaj hacmi, sınıf standartlarının üzerinde bir yükleme alanı sağlayarak aileler için büyük kolaylık sunuyor. Verimli motor: 1.2 PureTech 130 HP motor, EAT8 şanzımanla hem yeterli performansı hem de düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor.

1.2 PureTech 130 HP motor, EAT8 şanzımanla hem yeterli performansı hem de düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. Zengin standart donanım: Giriş paketi olan YOU'da bile geri görüş kamerası, kablosuz CarPlay ve güvenlik donanımları standart olarak geliyor.

Citroen C4 X dezavantajları:

Tek motor seçeneği: Benzinli motor dışında dizel veya hibrit bir alternatifin olmaması bazı kullanıcılar için eksi olabilir. (Elektrikli versiyon hariç)

Benzinli motor dışında dizel veya hibrit bir alternatifin olmaması bazı kullanıcılar için eksi olabilir. (Elektrikli versiyon hariç) İç malzeme kalitesi: Kabin genel olarak şık olsa da, bazı noktalarda kullanılan sert plastik malzemeler premium hissiyatı bir miktar düşürebilir.

Kabin genel olarak şık olsa da, bazı noktalarda kullanılan sert plastik malzemeler premium hissiyatı bir miktar düşürebilir. Giriş paketi ekranları: YOU donanımındaki 5,5 inçlik dijital gösterge paneli, günümüz standartlarında biraz küçük kalabilir.

YOU donanımındaki 5,5 inçlik dijital gösterge paneli, günümüz standartlarında biraz küçük kalabilir. Arka görüş açısı: Fastback tasarımının getirdiği bir sonuç olarak, alçalan tavan çizgisi arka camdan görüşü bir miktar kısıtlayabilir.

Fastback tasarımının getirdiği bir sonuç olarak, alçalan tavan çizgisi arka camdan görüşü bir miktar kısıtlayabilir. PureTech motor sorunları: Stellantis'in PureTech motor teknolojisinin genel olarak sorunlu olduğu biliniyor.

Citroen C4 X alınır mı?

Citroen C4 X, piyasadaki standart seçeneklerden sıkılan ve farklı bir otomobil arayanlar için kesinlikle dikkate değer bir model. Konforu her şeyin önünde tutan, geniş bir bagaja ihtiyaç duyan ve bunu yaparken stilden ödün vermek istemeyen sürücüler için biçilmiş kaftan. Özellikle markanın "kademeli hidrolik destekli süspansiyon" sistemi, Türkiye'nin yollarında büyük bir avantaj sağlıyor.

Eğer önceliğiniz sportif sürüş ve rekor kıran bir performans değilse, C4 X'in sunduğu konfor, teknoloji ve pratiklik dengesi sizi fazlasıyla memnun edecektir. Giriş paketinin bile dolu olması onu cazip kılarken, MAX donanımıyla gelen otonom sürüş özellikleri teknoloji meraklılarını cezbedebilir. Fiyat/performans açısından değerlendirildiğinde, C4 X cesur tasarımı ve konfor özellikleriyle mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Tabii tüm bunları değerlendirirken PureTech motor gerçeğini gözardı etmeyin.

Peki sizin Citroen C4 X ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…