Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025'te En Çok Yarıda Bırakılan Oyunları Açıklandı

HowLongToBeat, 2025 yılında oyuncuların en çok yarıda bıraktığı oyunları açıkladı. İşte bitirmeden bırakılan o yapımlar.

2025'te En Çok Yarıda Bırakılan Oyunları Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sona eren 2025 yılı, oyun dünyası için de hareketli geçen bir sene olarak geride kalıyor. Geçen yıl boyunca milyonlarca oyuncu farklı türden birçok oyunu oynadı. Tabii ki bazı oyunlar büyük beğeni toplayıp sonuna kadar oynansalar da bazıları sevilmedi ve yarıda bırakıldı. Peki 2025’te oyuncuların en çok bitirmeden bıraktığı oyunlar hangileriydi?

Oyunların sürelerini paylaşmasıyla bilinen HowLongToBeat isimli internet sitesi, kendi verilerini kullanarak 2025 yılında oyuncuların en çok yarıda bıraktığı oyunları derledi. Listeye baktığımızda birçok tanıdık oyunun yer aldığını görüyoruz.

2025’te en çok yarıda bırakılan oyunlar

  1. Persona 5: The Phantom X
  2. Delta Force
  3. Where Winds Meet
  4. Hello Kitty Island Adventure
  5. inZOI
  6. Eternal Strands
  7. Blue Prince
  8. Avowed
  9. Atom Fall
  10. The Precinct

Listeye baktığımızda haziran ayında çıkan Persona 5: The Phantom X’in %16 oranıyla ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Bu oyunu bitirmek için ana hikâyeye 15 saat harcanması gerekiyor. Ana hikâye ve yan görevler eklendiğinde ise 92 saatin üzerine çıkıyor. Görünüşe göre yapım oyunsverlerin hiç ilgisini çekmemiş ve en çok yarıda bırakılan oyun olmayı başarmış.

İkinci sırada ise ana hikâyesinin çok zor olmasıyla bilinen Delta Force’un %14,7 ile yer aldığını görüyoruz. Zor hikâye, muhtemelen insanların oyunu bırakmasına neden olmuş. Üçüncü sırada ise ana hikâyesiyle yan hikâyeleri toplandığında 72 saatten fazla sürebilen Where Winds Meet yer alıyor.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim