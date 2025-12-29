2025'te En Çok Yarıda Bırakılan Oyunları Açıklandı

HowLongToBeat, 2025 yılında oyuncuların en çok yarıda bıraktığı oyunları açıkladı. İşte bitirmeden bırakılan o yapımlar.

Sona eren 2025 yılı, oyun dünyası için de hareketli geçen bir sene olarak geride kalıyor. Geçen yıl boyunca milyonlarca oyuncu farklı türden birçok oyunu oynadı. Tabii ki bazı oyunlar büyük beğeni toplayıp sonuna kadar oynansalar da bazıları sevilmedi ve yarıda bırakıldı. Peki 2025’te oyuncuların en çok bitirmeden bıraktığı oyunlar hangileriydi?

Oyunların sürelerini paylaşmasıyla bilinen HowLongToBeat isimli internet sitesi, kendi verilerini kullanarak 2025 yılında oyuncuların en çok yarıda bıraktığı oyunları derledi. Listeye baktığımızda birçok tanıdık oyunun yer aldığını görüyoruz.

2025’te en çok yarıda bırakılan oyunlar

Persona 5: The Phantom X Delta Force Where Winds Meet Hello Kitty Island Adventure inZOI Eternal Strands Blue Prince Avowed Atom Fall The Precinct

Listeye baktığımızda haziran ayında çıkan Persona 5: The Phantom X’in %16 oranıyla ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Bu oyunu bitirmek için ana hikâyeye 15 saat harcanması gerekiyor. Ana hikâye ve yan görevler eklendiğinde ise 92 saatin üzerine çıkıyor. Görünüşe göre yapım oyunsverlerin hiç ilgisini çekmemiş ve en çok yarıda bırakılan oyun olmayı başarmış.

İkinci sırada ise ana hikâyesinin çok zor olmasıyla bilinen Delta Force’un %14,7 ile yer aldığını görüyoruz. Zor hikâye, muhtemelen insanların oyunu bırakmasına neden olmuş. Üçüncü sırada ise ana hikâyesiyle yan hikâyeleri toplandığında 72 saatten fazla sürebilen Where Winds Meet yer alıyor.