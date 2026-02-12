iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Apple merakla beklenen iOS 26.3 güncellemesini uyumlu iPhone'lara sundu. Peki yeni güncelleme ile ne gibi özellikler geldi?

iOS 26.1 veya iOS 26.2 kadar çok özelliğe sahip olmasa da yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarının bilmesi gereken bazı yenilikler var.

Android'e geçiş

Apple, iOS 26.3'te iPhone kullanıcılarının Android akıllı telefona geçişini kolaylaştırıyor. Yeni güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcıları cihazlarını Android bir cihazın yanına yerleştirerek aktarım işlemini başlatmalarını sağlayan yeni aktarım aracını kullanabilirler.

İki akıllı telefon birbirine bağlandığında kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, şifreleri, telefon numaralarını ve daha fazlasını aktarmayı seçebilirler. Veri aktarımı, ayrı bir uygulama indirip kullanmaya gerek kalmadan gerçekleşiyor.

Hava durumu duvar kâğıdı

Kilit Ekranı özelleştirme seçeneklerinde yeni bir Hava Durumu duvar kâğıdı bölümü bulunuyor.

Apple daha önce Hava Durumu ve Astronomi için birleşik bir bölüm sunuyordu ancak Hava Durumu artık kendi kategorisine ayrılmış durumda.

Kesin konum sınırı

iOS 26.3, bu özelliği destekleyen operatörler için operatör konum izlemeyi sınırlama ayarına sahip. Bu seçenek, yalnızca iPhone 16e ve iPhone Air modellerinde bulunan C1 ve C1X modemlerle çalışıyor.

Mobil ağlar, cihazın bağlandığı baz istasyonlarına göre konumu belirliyor ancak bu ayar etkinleştirildiğinde, mobil ağlara genellikle sunulan bazı veriler kısıtlanıyor. Operatörler, adrese kadar konumu görebilmek yerine cihazın bulunduğu mahalle ile sınırlı kalıyor. Şimdilik bu özelliği Türkiye'de kullanmak mümkün değil.

Bildirim yönlendirme (yalnızca AB)

iOS 26.3 beta sürümünde Apple, iPhone'a gelen bildirimlerin Android akıllı saat gibi üçüncü taraf giyilebilir cihazlara iletilmesini sağlayan yeni bir "bildirim yönlendirme" ayarını test etmişti.

Apple, üçüncü taraf giyilebilir cihazların Apple Watch ile aynı bildirimlere ve diğer özelliklere erişimi olması gerektiğini öne süren antitröst şikâyetleri nedeniyle bu özelliği getirmek zorunda kaldı. Pek tabii bu özellik Avrupa Birliği ile sınırlı durumda.

Yakınlık eşleştirme (yalnızca AB)

iOS 26.3 beta sürümünde Apple, Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan üçüncü taraf giyilebilir cihazlar için Avrupa'ya özel diğer değişiklikleri ekledi. Kulaklıklar ve akıllı saatler gibi cihazlar, bundan sonra AirPods ve Apple Watch'ta bulunan bazı işlevleri kullanabilecek.

Yakınlık eşleştirme, üçüncü taraf cihazların bir aksesuarı iPhone veya iPad'e yaklaştırarak AirPods benzeri tek dokunuşla iOS cihazıyla eşleştirilmesini sağlıyor.

Güvenlik güncellemeleri

iOS 26.3, aktif olarak istismar edildiği bilinen bir hata da dâhil olmak üzere düzinelerce güvenlik açığını gideriyor.