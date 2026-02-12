Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Temu, Türkiye'de WhaleCo adıyla şirketleşerek mevcut gümrük problemini ortadan kaldırdı. Şirket ayrıca yeni bir minimum sepet alt tutarı da belirlemiş durumda.

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Popüler e-ticaret platformu Temu'nun ülkemizdeki yeni gümrük kuralları sonrası hizmet vermeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Şirket bugün bu konuda önemli bir adım attı ve ülkemizde WhaleCo adıyla şirketleşti.

Temu bu sayede artık resmî olarak ithalatçı sıfatını üstlenmiş oldu. Bu stratejik değişiklikle birlikte kullanıcılar, sipariş verirken gümrük prosedürleriyle uğraşmak zorunda kalmayacak.

Yeni minimum sepet alt limiti 580 TL oldu

2

Yeni sistemde gümrük işlemleri bireysel müşteriler yerine doğrudan şirket tarafından yürütülecek. Kullanıcılar alışveriş sırasında vergilerini ödeyerek siparişini tamamlayabilecek, ürünler ise şirket sorumluluğunda gümrükten çekilerek doğrudan adreslere gönderilecek.

Bu değişiklik ile birlikte platform sepet alt limitini de 580 TL olarak belirlemiş durumda. Yani bu tutarın altında sipariş vermek mümkün değil. Ürünler hâlâ yurt dışı tedarikçilerden gönderiliyor olsa da şu anda eski Temu'da yer alan tüm ürünler mevcut değil.

Vergi Muafiyeti Bitti Ama: Vergisini Ödeyerek İnternetten Yurt Dışı Alışveriş Yapmak Mümkün mü? Vergi Muafiyeti Bitti Ama: Vergisini Ödeyerek İnternetten Yurt Dışı Alışveriş Yapmak Mümkün mü?
Temu'nun Türkiye Ofisine Baskın Düzenlendi! Bilgisayarlara El Konuldu Temu'nun Türkiye Ofisine Baskın Düzenlendi! Bilgisayarlara El Konuldu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com