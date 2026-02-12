Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Temu, Türkiye'de WhaleCo adıyla şirketleşerek mevcut gümrük problemini ortadan kaldırdı. Şirket ayrıca yeni bir minimum sepet alt tutarı da belirlemiş durumda.

Popüler e-ticaret platformu Temu'nun ülkemizdeki yeni gümrük kuralları sonrası hizmet vermeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Şirket bugün bu konuda önemli bir adım attı ve ülkemizde WhaleCo adıyla şirketleşti.

Temu bu sayede artık resmî olarak ithalatçı sıfatını üstlenmiş oldu. Bu stratejik değişiklikle birlikte kullanıcılar, sipariş verirken gümrük prosedürleriyle uğraşmak zorunda kalmayacak.

Yeni minimum sepet alt limiti 580 TL oldu

Yeni sistemde gümrük işlemleri bireysel müşteriler yerine doğrudan şirket tarafından yürütülecek. Kullanıcılar alışveriş sırasında vergilerini ödeyerek siparişini tamamlayabilecek, ürünler ise şirket sorumluluğunda gümrükten çekilerek doğrudan adreslere gönderilecek.

Bu değişiklik ile birlikte platform sepet alt limitini de 580 TL olarak belirlemiş durumda. Yani bu tutarın altında sipariş vermek mümkün değil. Ürünler hâlâ yurt dışı tedarikçilerden gönderiliyor olsa da şu anda eski Temu'da yer alan tüm ürünler mevcut değil.

