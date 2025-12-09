2025'in En Güvenilir İkinci El Otomobil Markaları Açıklandı (Tesla Sahipleri Tedirgin)

İkinci el araba alırken sanayiden çıkamama korkusu yaşayanlar buraya! Consumer Reports, 2025'te en az sorun çıkaran otomobil markalarını açıkladı. Japonlar, yine şaşırtmamış durumda.

Sıfır otomobil fiyatlarının arşa çıktığı şu günlerde hepimizin rotası mecburen ikinci el pazarına dönmüş durumda. Ancak orada da durumlar karışık; "doktordan temiz" diye satılan ama sanayiden çıkmayan araçlar, kaputu açınca sürpriz yumurta gibi çıkan motor arızaları hepimizin korkulu rüyası.

Neyse ki otomobil dünyasının en prestijli ve bağımsız analiz platformlarından Consumer Reports, 2025 yılı için kapsamlı bir "En Güvenilir İkinci El Otomobil Markaları" raporu yayımladı. 300 binden fazla aracın verisiyle hazırlanan bu liste, "Hangi arabayı alırsam başım ağrımaz?" sorusuna verilerle cevap veriyor. Gelin sanayi esnafıyla akraba olmanızı engelleyecek o markalara yakından bakalım.

Zirvede Japonlar var: Lexus ve Toyota şaşırtmıyor!

Otomobil dünyasında "sağlamlık" denince akla gelen ilk klişe yine doğrulandı: Japonlar bu işi biliyor. Consumer Reports'un 5 ila 10 yaş arasındaki araçları kapsayan analizinde, lüks segmentin dev ismi Lexus, 100 üzerinden 77 puan alarak listenin zirvesine oturdu.

Lexus'u ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde ana markası Toyota takip ediyor. 73 puanla ikinci sıraya yerleşen Toyota, özellikle Corolla ve Camry modellerinin yıllara meydan okuyan motor ömrüyle bu konumu hak ettiğini kanıtlıyor. Listenin üçüncü sırasında ise sürüş dinamikleriyle öne çıkan Mazda yer alıyor. İlk 5'i tamamlayan diğer markalar ise sırasıyla Acura ve Honda. Yani tablonun tepesi tamamen Asya kaplanlarına emanet.

İşte ikinci elde en güvenilir 10 marka:

Lexus: 77 puan Toyota: 73 puan Mazda: 58 puan Honda: 57 puan Acura: 53 puan BMW: 53 puan Buick: 51 puan Nissan: 51 puan Audi: 49 puan Volvo: 48 puan

Listede sınıfta kalanlar: Uzak durulması gereken markalar!

Listede işlerin yolunda gitmediği markalar da var. Genellikle Amerikan menşeli üreticiler, güvenilirlik sıralamasında listenin sonlarında kendilerine yer buldu. Özellikle Chrysler, Dodge ve elektrikli araç devi Tesla, ikinci elde potansiyel sorun çıkarma ihtimali en yüksek markalar olarak dikkat çekiyor.

İşte ikinci elde en güvenilmez 10 marka: