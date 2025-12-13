İzleyecek Film Bulamayanlar Toplansın: 2025'te Çıkan En İyi Filmler

2025 yılı, sinemaseverler için de dolu dolu geçen bir yıl oldu. Peki 2025'te çıkış yapan en iyi filmler neler? Sizin için bu yılın en iyilerini derledik.

2025 yılını geride bırakmamıza artık çok kısa bir süre kaldı. Bu yıl da önceki yıllar gibi filmler açısından dolu dolu bir yıl olarak geçti. Öyle ki büyük beğeni toplayan birçok filmin 2025’te vizyona girdiğini gördük. Peki 2025 yılında vizyona giren en iyi filmler hangileriydi?

Bu içeriğimizde geride bıraktığımız 2025’te çıkan en iyi filmleri sizler için derledik. Bu filmler, hem izleyenler hem de eleştirmenlerden büyük beğeni toplamayı başardı. Eğer izleyecek film arıyorsanız kesinlikle aşağıda listelediğimiz filmlere göz atmalısınız. İşte 2025 yılının en iyi filmleri!

2025'in en iyi filmleri

One Battle After Another

Weapons

Frankenstein

Sinners

Eddington

Train Dreams

Sentimental Value

Bugonia

The Secret Agent

F1

28 Yıl Sonra

One Battle After Another

Türü : Suç, komedi

: Suç, komedi IMDb puanı: 7.9

Efsane yönetmen Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyan One Battle After Another, birçok kişiye göre yılın en iyi filmi. Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu ve çok etkileyici bir performans gösterdiği yapım, eski bir devrimcinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını ve kızını kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

Weapons

Türü : Korku

: Korku IMDb puanı: 7.5

Eğer korku türünü seviyorsanız kesinlikle Weapons'a göz atmalısınız. Son yıllarda çıkan en orijinal korku filmlerinden biri olarak nitelendirilen Weapons'ta, bir kasabadaki okulda aynı sınıftaki çocukların biri dışında hepsinin bir gece aniden kaybolması konu ediniliyor.

Frankenstein

Türü : Bilim kurgu, korku, dram

: Bilim kurgu, korku, dram IMDb puanı: 7.5

Netflix üzerinden erişilebilir olan Frankenstein, Mary Shelley'in ikonik gotik romanını beyaz perdeye Guillermo del Toro'nun yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyor. Oscar Isaac ve Jacob Elordi'nin üst düzey performanslarıyla yapılmış en iyi Frankenstein uyarlamalarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

Sinners

Türü : Gerilim, korku

: Gerilim, korku IMDb puanı: 7.6

Black Panther ve Creed gibi filmlerin yönetmeni Ryan Coogler'ın çektiği Sinners, yılın en ses getiren filmlerinden biriydi. Michael B. Jordan'ın başrolde olduğu bu yapım, bizi 1930'lu yılların ABD'sinde bir kasabaya götürüyor ve vampir temasını merkezine alıyor.

Eddington

Türü : Western, komedi, dram

: Western, komedi, dram IMDb puanı: 6.6

Ari Aster'ın yönettiği Eddington, bizi COVID pandemisinin yaşandığı Mayıs 2020'ye götürüyor. Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal gibi isimlerin başrolde yer aldığı yapımda pandemi döneminde küçük bir kasaba şerifi ile belediye başkanı arasındaki siyasi çekişmenin, kasaba halkını nasıl birbirine düşürdüğünü ve işlerin nasıl çığırından çıktığı anlatılıyor.

Train Dreams

Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.6

Denis Johnson'ın kitabından uyarlanan Train Dreams, 20. yüzyılın başlarında hızla değişen Amerika'da beklenmedik bir derinlik ve güzellikle dolu bir hayat süren oduncu ve demiryolu işçisi Robert Grainier'ın hikâyesini anlatıyor.

Sentimental Value

Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.0

Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Faning gibi isimlerin yer aldığı Sentimental Value, Dünyanın En Kötü İnsanı filmini de yöneten Joachim Trier'in imzasını taşıyor. Filmde, bir yönetmen baba ve oyuncu kızı arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanılıyor.

Bugonia

Türü : Bilim kurgu, komedi, suç

: Bilim kurgu, komedi, suç IMDb puanı: 7.5

Son yıllarda birçok farklı filmde bir araya gelen Emma Stone ve yönetmen Yorgos Lanthimos'un yakın zamanda çıkan Bugonia filmi, size çok farklı bir deneyim vadediyor. Filmde, komplo teorilerine takıntılı 2 kişinin uzaylı olduğunu düşündükleri bir teknoloji devi CEO'sunu kaçırması konu ediniliyor. Emma Stone ile Jesse Plemons'ın etkileyici performansları filmi bir üst seviyeye taşımayı başarıyor.

The Secret Agent

Türü : Dram, politik, tarih

: Dram, politik, tarih IMDb puanı: 8.0

Narcos’tan tanıdığımız Wagner Moura’nın başrolde olduğu film, siyasi baskıların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir üniversite profesörünün gerilim dolu hikayesini anlatıyor. Yapımda askerî diktatörlüğün hüküm sürdüğü 1970'ler Brezilya'sına gidiyoruz.

F1

Türü : Yarış, spor

: Yarış, spor IMDb puanı: 7.7

Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski bu sefer de yarış odaklı F1 filmiyle karşımızda. Brad Pitt, Damson Idris ve Javier Bardem'in başrollerde yer aldığı film, eski bir Formula 1 pilotunun genç bir yeteneğe mentorluk yapma ve takımı kurtarmak için geri dönüşü konu ediniliyor. Sizi gerçekten içindeymiş gibi hissettiren, gerçek F1 pistlerinde çekilen yarış sahneleri bile bu yapımı izlemeniz için yeterli.

28 Yıl Sonra

Türü : Korku

: Korku IMDb puanı: 6.6

Efsane zombi filmi 28 Gün Sonra'nın devamı niteliğinde olan 28 Yıl Sonra'yı da Danny Boyle yönetiyor. Filmde, zombi salgını nedeniyle bir adada yaşayan bir topluluktaki baba ve oğlun yaşadıkları ve hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.