Duyunca Ağzınızı Açık Bırakacak Tarihin En Pahalı Filmleri

Sinema dünyasında akılalmaz bütçelerle devasa filmler çekiliyor. Peki tarih boyunca çekilmiş en pahalı filmleri neler? İşte o filmler.

Sinema, sadece bir sanat formu değil, aynı zamanda devasa bir endüstridir ve bazı filmler, bütçeleriyle bu endüstrinin sınırlarını zorlar. Perdede gördüğünüz her bir saniyenin, her bir özel efektin veya görkemli setin arkasında akılalmaz finansal kararlar yatıyor. İşte bu yüzden de Hollywood’da bazı filmlere inanılmaz paralar harcandığını görüyoruz.

Peki bugüne kadar çekilen en pahalı filmler hangileri? Bu içeriğimizde tarihin en yüksek bütçeli filmlerine bakacağız. Bu yapımların bütçelerini görünce ağzını açık kalacak. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve sizi beyaz perdedeki milyonlarca dolarlık dünyada bir yolculuğa çıkaralım.

Tarihin en yüksek bütçeli filmleri

Avengers: Endgame

Fast X

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Mission Impossible The Final Reckoning

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Avatar: The Way of Water

Jurassic World: Fallen Kingdom

Star Wars: The Force Awakens

Avengers: Endgame – 356 milyon dolar

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo

: Anthony Russo, Joe Russo Türü : Aksiyon, macera, süper kahraman

: Aksiyon, macera, süper kahraman IMDb Puanı: 8.4

Marvel Sinematik Evreni'nin zirvesi olan, tüm kahramanların Thanos'u alt etmeye çalıştığı Endgame filmi, 356 milyon dolar bütçeye sahipti. Bu devasa bütçesine rağmen 2,8 milyar dolarlık hasılat elde ederek tarihin en yüksek gişe hasılatı yapan 2 filminden biri olmayı başardı.

Fast X – 379 milyon dolar

Yıl : 2023

: 2023 Yönetmen : Louis Leterrier

: Louis Leterrier Türü : Aksiyon

: Aksiyon IMDb Puanı: 5.7

Hızlı ve Öfkeli serisinin 2023'te çıkan 10'uncu filmi, 379 milyon dolarlık devasa bütçeyle çekildi. Filmdeki aksiyon sahneleri, arabalar, görsel efektler gibi birçok unsur için bu devasa bütçe kullanıldı. Serinin en pahalı filmi olmasına rağmen en az sevilenlerinden olduğunu da söylemeden geçmemek gerekiyor.

Indiana Jones And The Dial of Destiny – 387,2 milyon dolar

Yıl : 2023

: 2023 Yönetmen : James Mangold

: James Mangold Türü : Macera

: Macera IMDb Puanı: 6,5

Efsane karakter Indiana Jones, 2023 yılında yayımlanan bu filmle resmen geri dönmüştü. 387,2 milyon dolarlık bütçesi, daha önce çekilen tüm Indiana Jones filmlerinin toplamından da fazlaydı. Maalesef bu yüksek bütçeye rağmen hem gişede patladı hem de izleyenler tarafından beğenilmedi.

Mission: Impossible The Final Reckoning - 400 milyon dolar

Yıl : 2025

: 2025 Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Türü : Aksiyon, macera

: Aksiyon, macera IMDb Puanı: 7.2

Tom Cruise'un oradan oraya uçtuğu ve dublör sahnelerini kendi çektiği Görevimiz Tehlike serisinin Son Hesaplaşma filmi, 400 milyon dolar ile serideki en pahalı film olurken tarihin en pahalı yapımları arasına da girmeyi başardı.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides – 410 milyon dolar

Yıl : 2011

: 2011 Yönetmen : Rob Marshall

: Rob Marshall Türü : Fantastik, macera

: Fantastik, macera IMDb Puanı: 6,6

İlk üç kadar sevilmese de 4'üncü Karayip Korsanları filmi olan Gizemli Denizlerde, 410 milyon dolarlık bütçeye sahip bir yapımdı. Aksiyon macera türüne çok uyan setleri, görsel efektleri ile bu kadar büyük bir bütçeyle çekildi.

Star Wars: The Rise Of Skywalker – 416 milyon dolar

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : J.J. Abrams

: J.J. Abrams Türü : Uzay, fantastik

: Uzay, fantastik IMDb Puanı: 6,4

Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan The Rise of Skywalker, 416 milyon dolarlık bütçeye sahipti. Maalesef bu kadar yüksek bütçeye sahip olmasına rağmen hayranlar ve eleştirmenler tarafından çok sevilmedi. Ancak gişede başarı yapmayı başardı ve 1 milyar dolar hasılat elde ederek kâra geçti.

Avatar: The Way of Water – 460 milyon dolar

Yıl : 2022

: 2022 Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Türü : Macera, fantastik

: Macera, fantastik IMDb Puanı: 7.5

James Cameron'ın ikonik Avatar filminin 12 yıl sonra gelen devam filmi The Way of Water, 460 milyon dolar gibi devasa bir bütçeyle çekilmişti. 2,32 milyar dolarlık gişe başarısıyla bu bütçeyi çıkarmayı ve ciddi kâr etmeyi başardı. Su altı çekimleri için geliştirilen teknolojiler, görsel efektler ve dahası bu kadar devasa bir bütçeye sahip olmasını sağladı.

Jurassic World: Fallen Kingdom – 516,1 milyon dolar

Yıl : 2018

: 2018 Yönetmen : J.A. Bayona

: J.A. Bayona Türü : Macera, aksiyon

: Macera, aksiyon IMDb Puanı: 6,1

Jurassic Park'ın halefi olarak gelen Jurassic World serisinin 2018'de çıkan filmi Fallen Kingdom, dinozorları gerçeğe dönüştürmesiyle 516 milyon dolarlık inanılmaz bir bütçeye sahipti. Gişede 1,67 milyar dolar kazanarak bu yüksek bütçeye rağmen iyi kâr ettiğini söyleyebiliriz.

Star Wars: The Force Awakens – 533,2 milyon dolar

Yıl : 2015

: 2015 Yönetmen : J.J. Abrams

: J.J. Abrams Türü : Bilim kurgu, fantastik

: Bilim kurgu, fantastik IMDb Puanı: 7,7

Şimdiye kadar çekilen en yüksek bütçeli film, Star Wars serisini uzun yıllar sonra film olarak geri döndüren The Force Awakens olarak karşımıza çıkıyor. 6'ıncı filmin 30 yıl sonrasında geçen yapımda kullanılan üst düzey görsel efektler, prodüksiyonlar ve dahası, 533 milyon dolar ile onu tarihe geçirmeyi başardı.