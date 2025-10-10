[2025] Bu Yılın En İyi Teknolojik Yenilikleri Açıklandı

TIME, 2025 yılının en iyi inovasyonlarını açıkladı. Peki bu inovasyonlar arasında teknolojik açıdan geleceğimizi belirleyecek ürünler hangileri?

Dijital çağda yenilikler artık algılarımızı, alışkanlıklarımızı ve sınırlarımızı yeniden tanımlıyor. TIME'ın yayımladığı 2025 yılının en iyi inovasyonları listesi de bu alandaki teknolojik yeniliklere göz atmamızı sağlıyor.

Yapay zekâdan biyoteknolojiye, uzay iletişiminden sürdürülebilir donanımlara kadar birçok farklı kategoride yılın en iyi inovasyonları listelenmiş durumda. Biz de bu içeriğimizde TIME’ın seçtiği inovasyonlar arasında teknoloji bakımından en kayda değer ve gelecekte adını sıkça söz ettirecek inovasyonları sizler için listeleyeceğiz.

Robotik ve otomasyon

Figure 03 : Ev için gelişmiş robot

: Ev için gelişmiş robot EufyMake E1 UV Printer : Evde 3D dokulu baskı imkânı

: Evde 3D dokulu baskı imkânı HoverAir X1 ProMax : Kişisel videografiker drone

: Kişisel videografiker drone Unitree R1: Ultra-agil humanoid robot

Unitree R1

Unitree R1, olağanüstü çevikliği ve insan benzeri hareket kabiliyetleriyle robotik alanında bir çığır açıyor. Sadece basit görevleri yerine getirmekle kalmayıp, karmaşık ve dinamik ortamlarda hızla hareket edebilen bu robot, gelecekte arama-kurtarmadan kişisel asistanlığa kadar birçok alanda insanlığa hizmet etme potansiyeli taşıyor.

Yapay zekâ

Ambiq SPOT : Ultra enerji verimli yapay zekâ çipleri

: Ultra enerji verimli yapay zekâ çipleri Anthropic Claude Sonnet 4 : Kitleler için hızlı ve gelişmiş yapay zekâ modeli

: Kitleler için hızlı ve gelişmiş yapay zekâ modeli DataSnipper DocuMine : Yapay zekâ destekli finansal denetim

: Yapay zekâ destekli finansal denetim DeepSeek R1 : Düşük maliyetli LLM (dil modeli) challengeri

: Düşük maliyetli LLM (dil modeli) challengeri NVIDIA DGX Spark : Masaüstü yapay zekâ süper bilgisayarı

: Masaüstü yapay zekâ süper bilgisayarı UiPath Agentic Automation : Yapay zekâ ajanlarını birbiriyle bağlayan otomasyon

: Yapay zekâ ajanlarını birbiriyle bağlayan otomasyon Warp Agentic Development Environment: Profesyonellere yönelik kodlama ortamı

NVIDIA DGX Spark

NVIDIA'nın bu inovasyonu, daha önce sadece büyük veri merkezlerinde bulunan yapay zekâ süper bilgisayar gücünü bir masaüstü cihazına sığdırıyor. Bu sayede küçük işletmeler, araştırmacılar ve hatta bireysel geliştiriciler bile en karmaşık yapay zekâ modellerini geliştirip çalıştırabiliyor, bu da yapay zekâ alanındaki inovasyonu daha erişilebilir hâle getiriyor.

Tüketici elektroniği

70mai Dash Cam 4K Omni : Akıllı olay algılama kameraları

: Akıllı olay algılama kameraları Antigravity A1 : 360 derece drone kamera

: 360 derece drone kamera Apple AirPods Pro 3 : Canlı çeviri özelliğine sahip kulaklık

: Canlı çeviri özelliğine sahip kulaklık Belkin Stage PowerGrip : Uzaktan şarj özelliği

: Uzaktan şarj özelliği Belkin Switch 2 Charging Case : Uzun süre oyun oynama sağlayan kılıf

: Uzun süre oyun oynama sağlayan kılıf Biwin Mini SSD : Küçük boyutta yüksek kapasiteli SSD

: Küçük boyutta yüksek kapasiteli SSD Huawei Pura 80 Ultra : Gelişmiş kamera teknolojisiyle akıllı telefon

: Gelişmiş kamera teknolojisiyle akıllı telefon Tecno Megabook S14 : Ultra hafif laptop

: Ultra hafif laptop The Light Phone III : Dikkat dağıtmayan 5G telefon

: Dikkat dağıtmayan 5G telefon Unihertz Jelly Star : Çok küçük akıllı telefon

: Çok küçük akıllı telefon Samsung Micro RGB TV: Son teknoloji ultra gerçekçi TV

Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro 3, entegre canlı çeviri özelliği sayesinde dil bariyerlerini ortadan kaldırıyor. Bu kulaklık, farklı dilleri konuşan insanların karşılıklı konuşmalarını anında tercüme ederek küresel iletişimi ve seyahat deneyimlerini kökten değiştirme potansiyeline sahip.

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra, mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlayan gelişmiş kamera teknolojisi ile öne çıkıyor. Telefonda yer alan kamera sadece yüksek çözünürlüklü sensörler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda değişken diyafram açıklığı, üstün optik donanımlar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme yeteneklerini bir araya getirerek her türlü ışık koşulunda profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekme imkânı tanıyor.

Bağlantı ve iletişim

Cailabs Tilba-L10 : Uzaydan lazer iletişimi

: Uzaydan lazer iletişimi Microsoft Hollow Core Fiber : Yüksek hızlı veri iletim teknolojisi

: Yüksek hızlı veri iletim teknolojisi Netgear Nighthawk M3: 5G seyahat hotspot cihazı

Cailabs Tilba-L10

Bu teknoloji, uydular ve yer istasyonları arasında veri aktarımı için geleneksel radyo frekansları yerine lazer ışınlarını kullanıyor. Cailabs Tilba-L10, bu sayede çok daha yüksek hızlarda, daha güvenli ve kesintisiz bir iletişim altyapısı sunarak gezegenler arası internetin ve küresel bağlantının geleceğini şekillendiriyor.

Uygulamalar ve Yazılım

Adobe Podcast Enhance Speech : Ses geliştirme ve prodüksiyon araçları

: Ses geliştirme ve prodüksiyon araçları Buzzkill Notification Manager : Android odaklanma aracı

: Android odaklanma aracı Pindrop Pulse for Meetings: Deepfake tespiti

Pindrop Pulse for Meetings

Yapay zekâ ile oluşturulan sahte ses ve videoların (deepfake) arttığı bir dönemde, Pindrop Pulse for Meetings kritik bir güvenlik aracı olarak öne çıkıyor. Bu yazılım, sanal toplantılar sırasında katılımcıların seslerini ve görüntülülerini analiz ederek gerçek zamanlı olarak deepfake girişimlerini tespit ediyor ve dijital kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlıyor.

AR/VR teknolojileri

Google DeepMind Genie 3 : Sanal dünyalar yaratıyor

: Sanal dünyalar yaratıyor XReal One: Şık ve erişilebilir AR gözlükleri

Google DeepMind Genie 3

Google DeepMind Genie 3, basit bir metin veya görsel komutuyla tamamen oynanabilir ve etkileşimli sanal dünyalar üretebilen bir yapay zekâ modelidir. Bu teknoloji, oyun geliştirmeden eğitim simülasyonlarına kadar birçok alanda içerik üretim sürecini tamamen değiştirerek, herkesin kendi sanal gerçekliğini yaratmasına olanak tanıyor.

Güvenlik

Cape Obscura : Gizlilik odaklı telefon

: Gizlilik odaklı telefon Honor On-Device AI Deepfake Detection: Dâhili deepfake algılama

Honor On-Device AI Deepfake Detection

Bu teknoloji, deepfake tespitini doğrudan cihazın kendi işlemcisi üzerinde yaparak harici bir sunucuya ihtiyaç duymuyor. Bu sayede hem daha hızlı ve anlık bir koruma sağlıyor hem de kullanıcının biyometrik verilerinin gizliliğini koruyarak güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Otonom ve lojistik sistemler

AutoStore : Akıllı depo robotları

: Akıllı depo robotları Gatik Driver : Otonom teslimat kamyonları

: Otonom teslimat kamyonları Pando AI Pi: Otomatik tedarik zinciri operasyonları

Gatik Driver

Gatik Driver, tedarik zincirinin kritik bir parçası olan "orta mil" teslimatlarını tamamen sürücüsüz kamyonlarla gerçekleştiriyor. Depolar ve dağıtım merkezleri arasında sürekli çalışan bu otonom filo, lojistik operasyonlarını daha verimli, güvenli ve hava koşullarından etkilenmez hâle getiriyor.

Yenilenebilir enerji teknolojileri

Bloom Energy Server : Güvenilir enerji sunan sistem

: Güvenilir enerji sunan sistem Eco Wave Power Grid Connected Energy Array : Dalga enerjisiyle elektrik üretimi

: Dalga enerjisiyle elektrik üretimi Polar Night Energy Sand Battery: Kum tabanlı enerji depolama

Polar Night Energy Sand Battery

Bu Fin inovasyonu, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen fazla enerjiyi depolamak için son derece basit ve ucuz bir malzeme olan kumu kullanıyor. Yüksek sıcaklıklara ısıtılan kum, enerjiyi aylarca ısı olarak depolayabiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda binaların ısıtılması veya elektrik üretimi için kullanılabiliyor.

Dijital donanım ve malzeme bilimi

Bambu Lab H2D : Masaüstü fabrika 3D yazıcı

: Masaüstü fabrika 3D yazıcı Honor Silicon-Carbon Battery : Daha ince ve uzun ömürlü batarya teknolojisi

: Daha ince ve uzun ömürlü batarya teknolojisi Quantum Brilliance Quoll: Elmas kuantum mikroişlemcisi

Quantum Brilliance Quoll

Quantum Brilliance Quoll, kuantum bilgisayarların devasa ve hassas laboratuvar ortamlarından çıkıp pratik cihazlara girmesini sağlayan bir devrim niteliğindedir. Elmas içindeki kusurları kullanarak oda sıcaklığında çalışabilen bu mikroişlemci, kuantum hesaplamanın gücünü taşınabilir cihazlara ve veri merkezlerine getirme potansiyeli taşıyor.

TIME'ın yayımladığı 2025'in en iyi inovasyonları listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.