2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: 50 TL Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi resmen başladı. Biz de bu kampanyada 50 TL altına alabileceğiniz oyunları derledik.

Sunduğu kampanyalarla oyuncuları çok mutlu etmeyi başaran Epic Games, geçtiğimiz gün Cadılar Bayramı İndirimi'ni resmen başlattı. Bu etkinlikte yüzlerce oyun %90'lara varan oranda indirime girdi.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi, 3 Kasım TSİ 19.00'a kadar devam edecek. Biz de sizler için 50 TL'den daha uyguna alabileceğiniz oyunları derledik. Aşağıdan bu oyunlara göz atabilirsiniz.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde 50 TL altına düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL (%80)
Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL (%80)
Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (%90)
Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (%75)
Chivalry 2 69 TL 13,80 TL (%80)
Fallout 3: Game of the Year Edition 199 TL 49,75 TL (%75)
Fallout: New Vegas 99 TL 24,75 TL (%75)
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 164 TL 32,80 TL (%80)
A Plague Tale: Innocence 250 TL 50 TL (%80)
Saints Row: The Third Remastered 374,22 TL 37,42 TL (%90)

3 Kasım'a kadar devam edecek Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu oyunların hepsine bir de %20 iade alabileceğinizi unutmayın.

