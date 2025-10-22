2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: 50 TL Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Sunduğu kampanyalarla oyuncuları çok mutlu etmeyi başaran Epic Games, geçtiğimiz gün Cadılar Bayramı İndirimi'ni resmen başlattı. Bu etkinlikte yüzlerce oyun %90'lara varan oranda indirime girdi.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi, 3 Kasım TSİ 19.00'a kadar devam edecek. Biz de sizler için 50 TL'den daha uyguna alabileceğiniz oyunları derledik. Aşağıdan bu oyunlara göz atabilirsiniz.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde 50 TL altına düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL (%80)
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL (%80)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (%90)
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL (%75)
|Chivalry 2
|69 TL
|13,80 TL (%80)
|Fallout 3: Game of the Year Edition
|199 TL
|49,75 TL (%75)
|Fallout: New Vegas
|99 TL
|24,75 TL (%75)
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|164 TL
|32,80 TL (%80)
|A Plague Tale: Innocence
|250 TL
|50 TL (%80)
|Saints Row: The Third Remastered
|374,22 TL
|37,42 TL (%90)
3 Kasım'a kadar devam edecek Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu oyunların hepsine bir de %20 iade alabileceğinizi unutmayın.