[2025] Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: İşte Bu Fiyata Kaçırmamanız Gereken 30 Oyun!

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, yeni "Cadılar Bayramı İndirimleri" kampanyasını resmen başlattı.
Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların son dönemde giderek arttığını düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 3 Kasım'a kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlardan dikkat çekenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL
|Farming Simulator 25
|549 TL
|439,20 TL
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|314,85 TL
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL
|Sid Meier's Civilization VII
|2.499 TL
|1.749,30 TL
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|1.071 TL
|Titan Quest II
|530 TL
|477 TL
|Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
|1.499 TL
|599,60 TL
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|437,25 TL
|RimWorld
|249 TL
|199,20 TL
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|Mafia III: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|RIDE 5
|2.099 TL
|314,85 TL
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL
|Frostpunk 2
|625 TL
|406,25 TL
|Among Us
|2.499 TL
|1.749,30 TL
|Red Dead Online
|499 TL
|249,50 TL
|Disco Elysium - The Final Cut
|575 TL
|143,75 TL
|Taxi Life: A City Driving Simulator
|800 TL
|360 TL
|Manor Lords
|999 TL
|649,35 TL
|Survive on Raft
|76 TL
|53,20 TL
|Chivalry 2
|69 TL
|13,80 TL
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|64,95 TL
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL
Epic Games'teki kampanya kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara ve eklentilere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
%20 iade de alabileceksiniz
Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.