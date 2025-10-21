[2025] Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: İşte Bu Fiyata Kaçırmamanız Gereken 30 Oyun!

Epic Games, yeni "Cadılar Bayramı İndirimleri" kampanyasını başlattı. İndirim kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapımı ucuza satın alabilirsiniz.

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, yeni "Cadılar Bayramı İndirimleri" kampanyasını resmen başlattı.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların son dönemde giderek arttığını düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 3 Kasım'a kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlardan dikkat çekenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL Farming Simulator 25 549 TL 439,20 TL Hogwarts Legacy 2.099 TL 314,85 TL The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL Sid Meier's Civilization VII 2.499 TL 1.749,30 TL Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 1.071 TL Titan Quest II 530 TL 477 TL Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 1.499 TL 599,60 TL Mortal Kombat 1 1.749 TL 437,25 TL RimWorld 249 TL 199,20 TL Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL Mafia III: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL RIDE 5 2.099 TL 314,85 TL Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL Frostpunk 2 625 TL 406,25 TL Among Us 2.499 TL 1.749,30 TL Red Dead Online 499 TL 249,50 TL Disco Elysium - The Final Cut 575 TL 143,75 TL Taxi Life: A City Driving Simulator 800 TL 360 TL Manor Lords 999 TL 649,35 TL Survive on Raft 76 TL 53,20 TL Chivalry 2 69 TL 13,80 TL Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 64,95 TL Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL

Epic Games'teki kampanya kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara ve eklentilere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.