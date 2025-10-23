Tümü Webekno
2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri: 20 TL Altı En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen 20 TL altı oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 20 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 20 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri'nde 20 TL altı oyunlar

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Free Kick Football: 3D Soccer 15 TL 9 TL (-%40)
Epidaurum Reborn 55 TL 11 TL (-%80)
Ice World 15 TL 10,50 TL (-%30)
Dinosaur World 15 TL 10 TL (-%30)
PROJECT_ORIGINS 15 TL 13,50 TL (-%10)
Army War: Shooting Simulator 15 TL 9 TL (-%40)
Market Street Tycoon Simulator 15 TL 9 TL (-%40)
Town Market Simulator 2025 15 TL 9 TL (-%40)
PROJECT_ROGUE 15 TL 13,50 TL (-%10)
Arcade Flighter! 34 TL 10,20 TL (-%70)
Hanoi Puzzles - Flip Match 40 TL 12 TL (-%70)
Snake Classic 3D Reborn 15 TL 9 TL (-%40)
Ninja Wars: Battle Simulator 15 TL 9 TL (-%40)
Tower Defense: Goblin Wars 15 TL 9 TL (-%40)
Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 95 TL 19 TL (-%80)
Extreme Climbing Mirage City 15 TL 9 TL (-%40)
Megapolis 67 TL 13,40 TL (-%80)
Romopolis 67 TL 13,40 TL (-%80)
