2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri: 20 TL Altı En İyi Oyunlar

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 20 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 20 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri'nde 20 TL altı oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Free Kick Football: 3D Soccer
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Epidaurum Reborn
|55 TL
|11 TL (-%80)
|Ice World
|15 TL
|10,50 TL (-%30)
|Dinosaur World
|15 TL
|10 TL (-%30)
|PROJECT_ORIGINS
|15 TL
|13,50 TL (-%10)
|Army War: Shooting Simulator
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Market Street Tycoon Simulator
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Town Market Simulator 2025
|15 TL
|9 TL (-%40)
|PROJECT_ROGUE
|15 TL
|13,50 TL (-%10)
|Arcade Flighter!
|34 TL
|10,20 TL (-%70)
|Hanoi Puzzles - Flip Match
|40 TL
|12 TL (-%70)
|Snake Classic 3D Reborn
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Ninja Wars: Battle Simulator
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Tower Defense: Goblin Wars
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2
|95 TL
|19 TL (-%80)
|Extreme Climbing Mirage City
|15 TL
|9 TL (-%40)
|Megapolis
|67 TL
|13,40 TL (-%80)
|Romopolis
|67 TL
|13,40 TL (-%80)