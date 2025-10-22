Tümü Webekno
[22 Ekim-4 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye eklemekte.

Eylül 2025’te Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

PowerWash Simulator 2

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Commandos: Origins 2.160 TL 22 Ekim
Microsoft Flight Simulator 2024 1.999 TL 22 Ekim
PowerWash Simulator 2 Belli değil 23 Ekim
Bounty Star Belli değil 23 Ekim
Super Fantasy Kingdom Belli değil 24 Ekim
Halls of Torment Belli değil 28 Ekim
The Outer Worlds 2 2.999 TL 29 Ekim
1000xResist Belli değil 4 Kasım
Football Manager 26 1.999 TL 4 Kasım
Football Manager 26 Console 1.999 TL 4 Kasım
