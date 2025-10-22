[22 Ekim-4 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye eklemekte.
Eylül 2025’te Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Commandos: Origins
|2.160 TL
|22 Ekim
|Microsoft Flight Simulator 2024
|1.999 TL
|22 Ekim
|PowerWash Simulator 2
|Belli değil
|23 Ekim
|Bounty Star
|Belli değil
|23 Ekim
|Super Fantasy Kingdom
|Belli değil
|24 Ekim
|Halls of Torment
|Belli değil
|28 Ekim
|The Outer Worlds 2
|2.999 TL
|29 Ekim
|1000xResist
|Belli değil
|4 Kasım
|Football Manager 26
|1.999 TL
|4 Kasım
|Football Manager 26 Console
|1.999 TL
|4 Kasım