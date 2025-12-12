Yılın Oyunları Belli Oldu! İşte The Game Awards 2025'in Tüm Kazananları

Dünyanın her yerinden oyun severin ve kalabalık ve deneyimli bir jürinin oylarıyla seçilen senenin en iyi oyunları, geçtiğimiz gece düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.
Gelin tüm kategorilerde adayları hatırlayalım ve kazananlara göz atalım!
Yılın oyunu
Adaylar:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi oyun yönetimi
Adaylar:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades 2
- Split Fiction
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi hikâye anlatımı
Adaylar:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come Deliverance II
- Silent Hill f
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi spor/yarış oyunu
Adaylar:
- EA FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Kazanan: Mario Kart World
En iyi simülasyon/strateji oyunu
Adaylar:
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Kazanan: FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
En iyi aile oyunu
Adaylar:
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Kazanan: Donkey Kong Bananza
En iyi aksiyon oyunu
Adaylar:
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades 2
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Kazanan: Hades 2
En iyi dövüş oyunu
Adaylar:
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Kazanan: Fatal Fury: City of the Wolves
En iyi rol yapma oyunu
Adaylar:
- Avoved
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi aksiyon/macera
Adaylar:
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Kazanan: Hollow Knight: Silksong
En çok beklenen oyun
Adaylar:
- 007 First Light
- GTA 6
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
Kazanan: GTA 6
En iyi VR/AR
Adaylar:
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Kazanan: The Midnight Walk
En iyi çıkan bağımsız oyun
Adaylar:
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi bağımsız oyun
Adaylar:
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi çok oyunculu oyun
Adaylar:
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- PEAK
- Split Fiction
Kazanan: ARC Raiders
En iyi etki yaratan oyun
Adaylar:
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Kazanan: South of Midnight
En iyi sürekli desteklenen oyun
Adaylar:
- Final Fantasy 14: Dawntrail
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
Kazanan: No Man’s Sky
En iyi mobil oyun
Adaylar:
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Kazanan: Umamusume: Pretty Derby
Erişilebilirlikte yenilik
Adaylar:
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA FC 26
- South of Midnight
Kazanan: Doom: The Dark Ages
En iyi topluluk desteği
Adaylar:
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Kazanan: Baldur’s Gate 3
En iyi uyarlama
Adaylar:
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Kazanan: The Last of Us: Season 2
En iyi ses tasarımı
Adaylar:
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Kazanan: Battlefield 6
En iyi skor ve müzik
Adaylar:
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi sanat yönetimi
Adaylar:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En iyi performans
Adaylar:
- Ben Starr - Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox - Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii - Ghost of Yōtei
- Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato - Silent Hill f
- Troy Baker - Indiana Jones and the Great Circle
Kazanan: Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
En iyi espor takımı
Adaylar:
- Gen.G – League of Legends
- NRG – VALORANT
- Team Falcons – DOTA 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality – Counter-Strike 2
Kazanan: Team Vitality
En iyi esporcu
Adaylar:
- brawk – Brock Somerhalder (VALORANT)
- Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
- f0rsakeN – Jason Susanto (VALORANT)
- Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)
- MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)
- Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)
Kazanan: Chovy – Jeong Ji-hoon
En iyi espor oyunu
Adaylar:
- Counter-Strike 2 (Valve)
- DOTA 2 (Valve)
- League of Legends (Riot Games)
- Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
- VALORANT (Riot Games)
Kazanan: Counter-Strike 2
Yılın içerik üreticisi
Adaylar:
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Kazanan: MoistCr1TiKaL
