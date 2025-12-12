Tümü Webekno
Yılın Oyunları Belli Oldu! İşte The Game Awards 2025'in Tüm Kazananları

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2025'te onlarca kategoride bu senenin en iyileri belli oldu!

Yılın Oyunları Belli Oldu! İşte The Game Awards 2025'in Tüm Kazananları
Dünyanın her yerinden oyun severin ve kalabalık ve deneyimli bir jürinin oylarıyla seçilen senenin en iyi oyunları, geçtiğimiz gece düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Gelin tüm kategorilerde adayları hatırlayalım ve kazananlara göz atalım!

Yılın oyunu

Adaylar:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi oyun yönetimi

Adaylar:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades 2
  • Split Fiction

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi hikâye anlatımı

Adaylar:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come Deliverance II
  • Silent Hill f

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi spor/yarış oyunu

Adaylar:

  • EA FC 26
  • F1 25
  • Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing: CrossWorlds

Kazanan: Mario Kart World

2

En iyi simülasyon/strateji oyunu

Adaylar:

  • The Alters
  • FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Sid Meier’s Civilization VII
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Kazanan: FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles

En iyi aile oyunu

Adaylar:

  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Split Fiction

Kazanan: Donkey Kong Bananza

En iyi aksiyon oyunu

Adaylar:

  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages
  • Hades 2
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: Art of Vengeance

Kazanan: Hades 2

3

En iyi dövüş oyunu

Adaylar:

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Kazanan: Fatal Fury: City of the Wolves

En iyi rol yapma oyunu

Adaylar:

  • Avoved
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Monster Hunter Wilds
  • The Outer Worlds 2

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi aksiyon/macera

Adaylar:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction

Kazanan: Hollow Knight: Silksong

2

En çok beklenen oyun

Adaylar:

  • 007 First Light
  • GTA 6
  • Marvel’s Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • The Witcher 4

Kazanan: GTA 6

En iyi VR/AR

Adaylar:

  • Alien: Rogue Incursion
  • Arken Age
  • Ghost Town
  • Marvel’s Deadpool VR
  • The Midnight Walk

Kazanan: The Midnight Walk

En iyi çıkan bağımsız oyun

Adaylar:

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

2

En iyi bağımsız oyun

Adaylar:

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi çok oyunculu oyun

Adaylar:

  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • PEAK
  • Split Fiction

Kazanan: ARC Raiders

En iyi etki yaratan oyun

Adaylar:

  • Consume Me
  • Despelote
  • Lost Records: Bloom & Rage
  • South of Midnight
  • Wanderstop

Kazanan: South of Midnight

2

En iyi sürekli desteklenen oyun

Adaylar:

  • Final Fantasy 14: Dawntrail
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • No Man's Sky

Kazanan: No Man’s Sky

En iyi mobil oyun

Adaylar:

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby
  • Wuthering Waves

Kazanan: Umamusume: Pretty Derby

Erişilebilirlikte yenilik

Adaylar:

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Atomfall
  • Doom: The Dark Ages
  • EA FC 26
  • South of Midnight

Kazanan: Doom: The Dark Ages

2

En iyi topluluk desteği

Adaylar:

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • No Man’s Sky

Kazanan: Baldur’s Gate 3

En iyi uyarlama

Adaylar:

  • A Minecraft Movie
  • Devil May Cry
  • The Last of Us: Season 2
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • Until Dawn

Kazanan: The Last of Us: Season 2

En iyi ses tasarımı

Adaylar:

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Kazanan: Battlefield 6

2

En iyi skor ve müzik

Adaylar:

  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades II
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Death Stranding 2: On the Beach

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi sanat yönetimi

Adaylar:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi performans

Adaylar:

  • Ben Starr - Clair Obscur: Expedition 33
  • Charlie Cox - Clair Obscur: Expedition 33
  • Erika Ishii - Ghost of Yōtei
  • Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
  • Konatsu Kato - Silent Hill f
  • Troy Baker - Indiana Jones and the Great Circle

Kazanan: Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33

2

En iyi espor takımı

Adaylar:

  • Gen.G – League of Legends
  • NRG – VALORANT
  • Team Falcons – DOTA 2
  • Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
  • Team Vitality – Counter-Strike 2

Kazanan: Team Vitality

En iyi esporcu

Adaylar:

  • brawk – Brock Somerhalder (VALORANT)
  • Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
  • f0rsakeN – Jason Susanto (VALORANT)
  • Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)
  • MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)
  • Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)

Kazanan: Chovy – Jeong Ji-hoon

En iyi espor oyunu

Adaylar:

  • Counter-Strike 2 (Valve)
  • DOTA 2 (Valve)
  • League of Legends (Riot Games)
  • Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
  • VALORANT (Riot Games)

Kazanan: Counter-Strike 2

Yılın içerik üreticisi

Adaylar:

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • MoistCr1TiKaL
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Kazanan: MoistCr1TiKaL

Oyunlar

