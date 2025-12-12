Hangi Birini Oynayacağız? İşte The Game Awards 2025'te Duyurulan Tüm Oyunlar!

The Game Awards 2025, ödüller kadar pek çok yeni oyun duyurusuna da ev sahipliği yaptı. Şimdi gelin hep birlikte yeni duyurulara göz atalım.

Oyun sektörü için meşhur Aralık ayı dönemi, yani The Game Awards zamanı geldi çattı. Geçtiğimiz gece birçok oyun ödüllerine kavuşurken, aynı zamanda birçok yeni oyun da duyuruldu.

Yeni duyurulan oyunlar arasında birçok merakla beklenen yapım ve ilk kez duyurulan oyunlar da yer alıyor. O hâlde gelin hep birlikte duyurulara bakalım!

The Free Shepherd

Vermont, Burlington merkezli Frame Interactive Studios, koyun gütme temalı oyun The Free Shepherd ile etkinliğin ilk duyurusunu yaptı.

Decrepit

Decrepit, soulslike tarzını eski tarz zindan keşifleriyle birleştiren yeni bir karanlık fantezi oyunudur.

AUDIOMECH

AUDIOMECH, Audiosurf'ün yaratıcısından neon renkli bir shoot-em-up oyunudur. Oyuncular, müziğin gücüyle üretilen lazerleri ateşlerler.

PRAGMATA

Capcom, üçüncü şahıs bilim kurgu bulmaca nişancı oyunu PRAGMATA hakkında yeni detaylar paylaşarak bizi 2020 yılında yayınlanan ilk fragmanda gördüğümüz şehir manzarasına geri götürdü. Oyun, 24 Nisan'da Switch 2 dâhil olmak üzere konsollar ve PC'de piyasaya sürülecek.

Bradley the Badger

Day 4 Night Studio, Cyberpunk, Bloodborne ve daha fazlasını temel alan 3D platform oyunu Bradley the Badger'ı tanıttı.

Stupid Never Dies

Osaka merkezli GPTRACK50, ilk oyunu Stupid Never Dies'ı tanıttı. Bu üçüncü şahıs aksiyon oyununda, bir zombi çocuk ve bir insan kız, ska müziği eşliğinde canavarlarla savaşıyor.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Arcanaut Games ve yönetmen Casey Hudson, Star Wars'ın Old Republic evreninde geçen yeni tek oyunculu oyun Star Wars: Fate of the Old Republic'i tanıttı.

Divinity

Garip bir heykel ortaya çıktıktan ve ticari markalar sızdırıldıktan sonra Larian Studio'nun bir sonraki projesi, stüdyonun orijinal serisinin devamı olan Divinity olarak açıklandı.

4Loop

Lost'tan J.J. Abrams ve Left 4 Dead'in yaratıcısı Mike Booth, yeni bir co-op nişancı oyunu olan 4Loop'u tanıtmak için sahneye çıktı.

Coven of the Chicken Foot

Yaşlı bir cadı ve onun hayvan arkadaşını konu alan karanlık fantastik hikaye Coven of the Chicken Foot, Wildflower Games'in ilk projesidir. Stüdyo, The Last Of Us ve Uncharted'ın eski ortak yönetmeni Bruce Straley tarafından yönetilmektedir.

Ontos

Amnesia: The Dark Descent'in geliştiricisi Frictional Games ve Kepler Interactive, 2026'da piyasaya sürülecek olan Soma'nın ruhani halefi olan yeni bir bilim kurgu oyunu Ontos'u tanıttı.

Resident Evil Requiem

Leon S. Kennedy, bu popüler korku serisinin yeni oyununun son fragmanında Resident Evil Requiem'de ilk kez boy gösteriyor.

Order of the Sinking Star

Order of the Sinking Star, Braid'in geliştiricisi Jonathan Blow'un yeni bulmaca macera oyunudur ve dört farklı dünyada 1.000 benzersiz bulmaca içerecek.

Exodus

Archetype Entertainment ve Wizards of the Coast, Exodus oyununu ilk kez gözler önüne serdi. Oyunda kahraman Jun ve Matthew McConaughey'in seslendirdiği gizemli C.C. Orlev de yer alıyor.

Warlock: Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast ve Invoke Studios, Warlock: Dungeons & Dragons adında sürpriz bir yeni oyun da tanıttı. Bu oyun, çeşitli büyü türlerine odaklanacak ve ana karakterin seslendirmesini Tricia Helfer üstlenecek.

Control Resonant

Remedy Entertainment'ın Control serisinin bir sonraki oyunu olan Control Resonant, savaşı En Eski Ev'in dışına taşıyacak ve Control'ün kahramanı Jesse Faden'ın kardeşi Dylan Faden'ı, paranormal bir Manhattan versiyonunda takip edecek.

Gang of Dragon

Yakuza geliştiricisi Toshohiro Nagoshi'nin Sega dışındaki ilk projesi Gang of Dragon'da açıklandı.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Bir sonraki Lego Batman oyununun en yeni fragmanı da gösterildi ve serinin alametifarikası olan mizahı ve Lego temelli aksiyonu daha fazla ortaya koydu.

Tomb Raider: Catalyst

İki yeni Tomb Raider projesi tanıtıldı. İlki, yepyeni bir Lara Croft macerası olan Tomb Raider: Catalyst idi.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Sırada, Lara'nın 1996'daki orijinal macerasının tam bir yeniden yapımı olan Tomb Raider: Legacy of Atlantis vardı.

Forest 3

The Forest serisinin bir sonraki oyunu olan Forest 3, sisli, hayaletli gibi görünen ve korkunç hidra benzeri yaratıkların bulunduğu bir ormanın görüntüleri ile tanıtıldı.

Invincible VS

Invincible VS'nin bir sonraki karakteri, Invincible evrenine yeni katılan ve elemental güçlere sahip Ella Mental olarak açıklandı. Ella Mental, oyunda ilk kez boy gösteriyor.

Orbitals

Orbitals, Nintendo Switch 2'ye özel olarak çıkacak yeni bir co-op uzay macera oyunudur. Oyunun ilk fragmanı, bölünmüş ekran ile oynama deneyimini gösterdi.

Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV'ün bir sonraki DLC'si Lord of Hatred olacak ve ilk fragmanı etkinlikte gösterildi.

Marvel Rivals

Deadpool, NetEase'in sinematik fragmanında The Merc With A Mouth'u tanıtmasıyla birlikte, Marvel Rivals kadrosuna Ocak ayının kahramanı olarak resmen katıldı.

007: First Light

IO Interactive'in James Bond'un kökenini anlatan oyunu 007: First Light'ın yeni fragmanında Bond, Moritanya'ya gidiyor ve burada oyunun ana kötü karakterlerinden biri olan Lenny Kravitz'in canlandırdığı Bawma ile karşılaşıyor.

Lords of the Fallen 2

Ağustos ayında Gamescom Opening Night Live'da ilk kez tanıtılan Lords of the Fallen 2, The Game Awards'da oyun içi aksiyonun ilk görüntüleriyle boy gösterdi.

Saros

Housemarque'ın yeni shooter oyunu Saros'a ilişkin en yeni fragmanda birçok yeni karakter, canavar ve daha fazlası tanıtıldı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi de 30 Nisan olarak açıklandı.

No Law

The Ascent'in geliştiricisi Neon Giant'ın son oyunu No Law, evinde saldırıya uğrayan bir adamın intikam arayışını konu alan birinci şahıs nişancı oyunu olarak duyuruldu.

Total War: Warhammer 40,000

Sega'nın Total War serisi, Stranger Things dizisinin oyuncusu David Harbour tarafından tanıtılan sinematik fragmanla açıklandığı üzere portföyüne Warhammer 40,000'i ekleyecek.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco'nun sürpriz bir oyunu da etkinlikte yer aldı. Ace Combat 8: Wings of Theve, 2026 yılında bu serinin geri dönüşünü sağlayacak.

Star Wars: Galactic Racer

Star Wars hayranları, Star Wars: Galactic Racer'ın etkinlikte tanıtılmasıyla birlikte bir kez daha farklı dünyalarda podracer pilotluğu yapma fırsatı bulacaklar.

Phantom Blade Zero

S-Game'in souls benzeri "kung-fu punk" aksiyon oyunu Phantom Blade Zero, son fragmanda da doğrulandığı üzere 9 Eylül'de piyasaya sürülecek. Fragmanda, çoklu dövüş stilleri ve birkaç devasa boss dâhil olmak üzere yeni oyun görüntüleri de gösterildi.

Mega Man: Dual Override

Capcom, Mega Man: Dual Override'ın 2027'de piyasaya çıkacağını açıklayarak yeni bir Mega Man oyununu sürpriz bir şekilde duyurdu.

Highguard

Gecenin son duyurusu, Wildlight Entertainment adlı eski Apex Legends geliştiricilerinden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen yeni bir birinci şahıs nişancı oyunu olan Highguard oldu. Oyun, 26 Ocak 2026'da piyasaya sürülecek.

Peki sizin bu etkileyici gecede en çok etkilendiğiniz oyun duyurusu hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.