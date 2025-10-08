Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

2025 Nobel Fizik Ödülü'nün Kazananları Belli Oldu

2025 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu. Kuantum bilgisayarların temelini oluşturan 3 fizikçi, ödülün sahibi oldu.

2025 Nobel Fizik Ödülü'nün Kazananları Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri’nin bu yılki ayağı bugünlerde gerçekleştiriyor ve düzenli olarak ödüllerin kazananları açıklanıyor. Dün akşam ise en merak edilen ödüllerden olan Nobel Fizik Ödülü’nün kazananları resmen açıklandı.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü; John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis’e verildi. Bu üçlü, günümüzün kuantum bilgisayarlarının temelini oluşturan araştırmalar yapmalarıyla biliniyorlardı. Yani kuantum bilgisayarların öncülerindendi. Aynı zamanda modern cep telefonlarının temelini de oluşturmaya katkı sağlamışlardı.

John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis kimdir?

nobl

Bu 3 araştırmacı, atomların atom altı parçacıkların geçmemeleri gereken bir bariyer malzemesinden nasıl geçebildiğini göstermek için elektrik direnci olmayan bir devre oluşturarak kuantum mekaniği alanında öncü isimler arasında yer aldılar. Bu devre oluşturulmadan önce her şey teoriydi. Ancak deneyleri, fiziksel olarak mümkün olduğunu göstererek modern transistörlerin ve kuantum hesaplama sektörünün önünü açtı.

Clarke, 1969’dan beri Kaliforniya Üniversitesinde profesör olarak görev yapan, Berkeley’deki araştırma ekibine liderlik eden bir fizikçi. Clarke, gazetecilere yaptığı açıklamada ödülü aldıklarını duyduğunda büyük şaşkınlığa uğradığını aktardı.

Martinis ve Devoret ise Google’da da görev alıp kuantum hesaplamalar üzerine araştırmalar yapan fizikçiler. Hatta Martinis bir aralar Google’ın Quantum bölümünün başındaydı. Ancak sonrasında Google’daki rolünü bıraktı. Yale Üniversitesindeki ve Kaliforniya Üniversitesindeki profesörlük deneyimine devam ediyor. Devoret ise hâlâ Google’ın Quantum yapay zekâ departmanının en üst düzey bilim insanları arasında yer alıyor.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim