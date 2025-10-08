2025 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu. Kuantum bilgisayarların temelini oluşturan 3 fizikçi, ödülün sahibi oldu.

Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri’nin bu yılki ayağı bugünlerde gerçekleştiriyor ve düzenli olarak ödüllerin kazananları açıklanıyor. Dün akşam ise en merak edilen ödüllerden olan Nobel Fizik Ödülü’nün kazananları resmen açıklandı.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü; John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis’e verildi. Bu üçlü, günümüzün kuantum bilgisayarlarının temelini oluşturan araştırmalar yapmalarıyla biliniyorlardı. Yani kuantum bilgisayarların öncülerindendi. Aynı zamanda modern cep telefonlarının temelini de oluşturmaya katkı sağlamışlardı.

John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis kimdir?

Bu 3 araştırmacı, atomların atom altı parçacıkların geçmemeleri gereken bir bariyer malzemesinden nasıl geçebildiğini göstermek için elektrik direnci olmayan bir devre oluşturarak kuantum mekaniği alanında öncü isimler arasında yer aldılar. Bu devre oluşturulmadan önce her şey teoriydi. Ancak deneyleri, fiziksel olarak mümkün olduğunu göstererek modern transistörlerin ve kuantum hesaplama sektörünün önünü açtı.

Clarke, 1969’dan beri Kaliforniya Üniversitesinde profesör olarak görev yapan, Berkeley’deki araştırma ekibine liderlik eden bir fizikçi. Clarke, gazetecilere yaptığı açıklamada ödülü aldıklarını duyduğunda büyük şaşkınlığa uğradığını aktardı.

Martinis ve Devoret ise Google’da da görev alıp kuantum hesaplamalar üzerine araştırmalar yapan fizikçiler. Hatta Martinis bir aralar Google’ın Quantum bölümünün başındaydı. Ancak sonrasında Google’daki rolünü bıraktı. Yale Üniversitesindeki ve Kaliforniya Üniversitesindeki profesörlük deneyimine devam ediyor. Devoret ise hâlâ Google’ın Quantum yapay zekâ departmanının en üst düzey bilim insanları arasında yer alıyor.