Türkiye'deki popüler kompakt SUV modellerden Opel Mokka'nın makyajlı versiyonunun casus fotoğrafları paylaşıldı. Araç, küçük tasarım yenilikleriyle daha modern bir görünüşe kavuşacak gibi görünüyor.

Tıpkı Peugeot gibi Opel de son yıllarda Türkiye'deki popülaritesini ciddi oranda artırmış durumda. Bunun sebebi hiç şüphesiz yeni Opel modellerinin günümüz standartlarını karşılayan modern teknolojilere ve şık tasarım çizgilerine sahip olması. Opel'in ülkemizdeki en popüler modellerinden biri olan Mokka, yakın zamanda makyajlanacak ve şimdi yeni Mokka'ya yakından bakma şansına sahibiz.

2025 Opel Mokka, minimal bir kamuflajla casus kameralara yakalandı. Yenilenen Mokka, büyük oranda mevcut modele benzer bir görünüme sahip olsa da otomobil tutkunları, araçtaki küçük tasarım dokunuşlarını kolayca fark edebilir.

Karşınızda 2025 Opel Mokka:

2025 Opel Mokka'nın dış tasarımında dikkat etmeyenlerin göremeyeceği ancak aracı daha modern gösteren ince tasarım değişiklikleri bulunuyor. Ön yüzde, tamponun hava girişleri yeniden tasarlanmış; özellikle üst girişin "gülümseyen" yapısı ve alt girişin altında yer alan daha belirgin gövde rengindeki splitter öne çıkıyor. Ayrıca, farlar ve stop lambalarındaki LED'lere eklenen yatay çizgiler, aracın farlarını modernize ederken, Opel'in "Opel Compass" tasarım temasını koruyor.

Arka tasarımda ise Opel logosu ve Mokka yazısı kamuflajla kapatılmış durumda, bu da bu alanlarda bazı güncellemeler olabileceğini işaret ediyor. Ancak genel olarak, arka tamponun büyük ölçüde mevcut tasarımla aynı kaldığı görülüyor.

İç mekânda en büyük yenilik, yeniden tasarlanmış altı düz direksiyon simidi. Bu güncelleme, Mokka'yı Opel'in en yeni SUV modelleriyle aynı seviyeye getirirken, geri kalan iç tasarım unsurları, özellikle dijital kokpit ve ön konsol, büyük ölçüde değişmeden korunmuş durumda.

Karşılaştırmak isteyenler için halihazırda Türkiye'de satışta olan Opel Mokka şu şekilde: