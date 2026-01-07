2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobiller Belli Oldu: Zirvedeki İsim Değişti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), aralık ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in tamamı için en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.
Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...
2025 yılında en çok satan markalar:
|Marka
|2025 Satış Sayısı
|Renault
|131.764
|Volkswagen
|88.682
|Toyota
|76.620
|Fiat
|71.787
|Hyundai
|66.261
|Peugeot
|59.798
|Opel
|48.016
|Citroen
|47.818
|BYD
|45.537
|Skoda
|45.321
Yukarıdaki tablo, 2025 yılının tamamında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Webtekno olarak birkaç ay öncesinden ilan ettiğimiz şekilde Renault, 2025'in kazananı olmuş durumda. Volkswagen ile Toyota ise listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı. Fiat'ın dördüncü sırada olduğu listede BYD'nin dokuzuncu sırada yer aldığını belirtelim.
2025 yılında en çok satan modeller:
|Marka-Model
|Satış Sayısı
|Renault Clio
|51.717
|Renault Megane
|48.099
|Fiat Egea Sedan
|42.838
|Toyota Corolla
|35.907
|Tesla Model Y
|31.509
|BYD SEAL U
|30.380
|Togg T10X
|27.583
|Fiat Egea Cross
|26.820
|Toyota C-HR
|25.215
|Dacia Sandero Stepway
|23.699
Yukarıdaki tablo, aslında çok da şaşırtıcı değil. Zira her yıl listenin üst sıralarında gördüğümüz Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea Sedan, 2025 yılında en çok satan modeller olarak kayıtlara geçti. Bunları takip eden otomobil ise Toyota Corolla'ydı. Tesla Model, Togg T10X ve Dacia Sandero Stepway gibi modeller de ilk ona girmeyi başardı.
Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?
ODMD'nin paylaştığı verilere göre 2025 yılında 1.368.400 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 10.49 fazlaydı.
Toplam kaç otomobil satıldı?
ODMD, 2025 yılında 1.084.496 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 10,62'lik artış yaşandığını görüyoruz. Öte yandan; binek otomobil satışları tarihte ilk kez 1 milyon bandını aşmış oldu.
En çok tercih edilen otomobil segmentleri:
|Segmenti
|2025
|2024
|A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...)
|4.150
|5.088
|B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...)
|292.700
|291.686
|C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...)
|599.790
|543.427
|D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...)
|145.312
|102.560
|E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...)
|35.746
|31.573
|F segmenti (Audi A8, BMW i8...)
|6.798
|6.007
Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Yani vatandaş, yüksek vergi yükünden kaçınıyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.
En çok tercih edilen gövde tipleri:
|Gövde Tipi
|2025
|2024
|Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...)
|247.005
|248.902
|Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...)
|156.078
|164.443
|Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...)
|2.876
|4.555
|MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...)
|1.959
|565
|CDV (Otomobilden türetilen van)
|89
|253
|Spor (Porsche 911, BMW M4...)
|4.670
|5.075
|SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...)
|671.819
|556.548
SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.
En çok tercih edilen motor tipleri:
|Motor Tipi
|2025
|2024
|Benzin
|509.217
|591.501
|Dizel
|80.346
|95.985
|LPG
|7.595
|5.950
|Hibrit
|295.378
|181.590
|Elektrik
|191.960
|105.315
Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.
En çok tercih edilen vites tipi:
2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 95 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.
2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):
|Marka
|Satış Sayısı (2024)
|Satış Sayısı (2023)
|Renault
|117.919
|117.491
|Fiat
|87.126
|125.348
|Volkswagen
|74.533
|71.093
|Hyundai
|58.499
|52.856
|Chery
|57.047
|40.590
|Peugeot
|53.886
|58.459
|Toyota
|51.936
|45.469
|Opel
|45.212
|61.057
|Skoda
|43.972
|35.041
|Citroen
|43.219
|45.395
2024 yılında en çok satan modeller:
|Marka-Model
|Satış Sayısı (2024)
|Fiat Egea Sedan
|58.983
|Renault Clio
|50.891
|Renault Megane
|40.077
|Toyota Corolla
|31.610
|Togg T10X
|30.093
|Fiat Egea Cross
|25.958
|Chery Tiggo 8 Pro
|22.875
|Hyundai i20
|21.645
|Chery Tiggo 7 Pro
|21.272
|Nissan Qashqai
|19.132
