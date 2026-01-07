Tümü Webekno
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobiller Belli Oldu: Zirvedeki İsim Değişti!

ODMD, 2025 yılına ilişkin son sıfır otomobil satış istatistiklerini yayımladı. Böylelikle Türkiye'de geçen yıl en çok tercih edilen otomobil marka ve modelleri gün yüzüne çıkmış oldu. Peki istatistikler ne diyor? Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), aralık ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in tamamı için en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...

2025 yılında en çok satan markalar:

Marka 2025 Satış Sayısı
Renault 131.764
Volkswagen 88.682
Toyota 76.620
Fiat 71.787
Hyundai 66.261
Peugeot 59.798
Opel 48.016
Citroen 47.818
BYD 45.537
Skoda 45.321

Yukarıdaki tablo, 2025 yılının tamamında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Webtekno olarak birkaç ay öncesinden ilan ettiğimiz şekilde Renault, 2025'in kazananı olmuş durumda. Volkswagen ile Toyota ise listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı. Fiat'ın dördüncü sırada olduğu listede BYD'nin dokuzuncu sırada yer aldığını belirtelim.

2025 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı
Renault Clio 51.717
Renault Megane 48.099
Fiat Egea Sedan 42.838
Toyota Corolla 35.907
Tesla Model Y 31.509
BYD SEAL U 30.380
Togg T10X 27.583
Fiat Egea Cross 26.820
Toyota C-HR 25.215
Dacia Sandero Stepway 23.699

Yukarıdaki tablo, aslında çok da şaşırtıcı değil. Zira her yıl listenin üst sıralarında gördüğümüz Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea Sedan, 2025 yılında en çok satan modeller olarak kayıtlara geçti. Bunları takip eden otomobil ise Toyota Corolla'ydı. Tesla Model, Togg T10X ve Dacia Sandero Stepway gibi modeller de ilk ona girmeyi başardı.

Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

ODMD'nin paylaştığı verilere göre 2025 yılında 1.368.400 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 10.49 fazlaydı.

Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, 2025 yılında 1.084.496 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 10,62'lik artış yaşandığını görüyoruz. Öte yandan; binek otomobil satışları tarihte ilk kez 1 milyon bandını aşmış oldu.

En çok tercih edilen otomobil segmentleri:

Segmenti 2025 2024
A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...) 4.150 5.088
B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...) 292.700 291.686
C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...) 599.790 543.427
D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...) 145.312 102.560
E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...) 35.746 31.573
F segmenti (Audi A8, BMW i8...) 6.798 6.007

Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Yani vatandaş, yüksek vergi yükünden kaçınıyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.

En çok tercih edilen gövde tipleri:

Gövde Tipi 2025 2024
Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...) 247.005 248.902
Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...) 156.078 164.443
Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...) 2.876 4.555
MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...) 1.959 565
CDV (Otomobilden türetilen van) 89 253
Spor (Porsche 911, BMW M4...) 4.670 5.075
SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...) 671.819 556.548

SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En çok tercih edilen motor tipleri:

Motor Tipi 2025 2024
Benzin 509.217 591.501
Dizel 80.346 95.985
LPG 7.595 5.950
Hibrit 295.378 181.590
Elektrik 191.960 105.315

Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.

En çok tercih edilen vites tipi:

2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 95 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.

2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):

Marka Satış Sayısı (2024) Satış Sayısı (2023)
Renault 117.919 117.491
Fiat 87.126 125.348
Volkswagen 74.533 71.093
Hyundai 58.499 52.856
Chery 57.047 40.590
Peugeot 53.886 58.459
Toyota 51.936 45.469
Opel 45.212 61.057
Skoda 43.972 35.041
Citroen 43.219 45.395

2024 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı (2024)
Fiat Egea Sedan 58.983
Renault Clio 50.891
Renault Megane 40.077
Toyota Corolla 31.610
Togg T10X 30.093
Fiat Egea Cross 25.958
Chery Tiggo 8 Pro 22.875
Hyundai i20 21.645
Chery Tiggo 7 Pro 21.272
Nissan Qashqai 19.132

