2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobiller Belli Oldu: Zirvedeki İsim Değişti!

ODMD, 2025 yılına ilişkin son sıfır otomobil satış istatistiklerini yayımladı. Böylelikle Türkiye'de geçen yıl en çok tercih edilen otomobil marka ve modelleri gün yüzüne çıkmış oldu. Peki istatistikler ne diyor? Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), aralık ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in tamamı için en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...

2025 yılında en çok satan markalar:

Marka 2025 Satış Sayısı Renault 131.764 Volkswagen 88.682 Toyota 76.620 Fiat 71.787 Hyundai 66.261 Peugeot 59.798 Opel 48.016 Citroen 47.818 BYD 45.537 Skoda 45.321

Yukarıdaki tablo, 2025 yılının tamamında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Webtekno olarak birkaç ay öncesinden ilan ettiğimiz şekilde Renault, 2025'in kazananı olmuş durumda. Volkswagen ile Toyota ise listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı. Fiat'ın dördüncü sırada olduğu listede BYD'nin dokuzuncu sırada yer aldığını belirtelim.

2025 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı Renault Clio 51.717 Renault Megane 48.099 Fiat Egea Sedan 42.838 Toyota Corolla 35.907 Tesla Model Y 31.509 BYD SEAL U 30.380 Togg T10X 27.583 Fiat Egea Cross 26.820 Toyota C-HR 25.215 Dacia Sandero Stepway 23.699

Yukarıdaki tablo, aslında çok da şaşırtıcı değil. Zira her yıl listenin üst sıralarında gördüğümüz Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea Sedan, 2025 yılında en çok satan modeller olarak kayıtlara geçti. Bunları takip eden otomobil ise Toyota Corolla'ydı. Tesla Model, Togg T10X ve Dacia Sandero Stepway gibi modeller de ilk ona girmeyi başardı.

Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

ODMD'nin paylaştığı verilere göre 2025 yılında 1.368.400 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 10.49 fazlaydı.

Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, 2025 yılında 1.084.496 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 10,62'lik artış yaşandığını görüyoruz. Öte yandan; binek otomobil satışları tarihte ilk kez 1 milyon bandını aşmış oldu.

En çok tercih edilen otomobil segmentleri:

Segmenti 2025 2024 A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...) 4.150 5.088 B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...) 292.700 291.686 C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...) 599.790 543.427 D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...) 145.312 102.560 E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...) 35.746 31.573 F segmenti (Audi A8, BMW i8...) 6.798 6.007

Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Yani vatandaş, yüksek vergi yükünden kaçınıyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.

En çok tercih edilen gövde tipleri:

Gövde Tipi 2025 2024 Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...) 247.005 248.902 Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...) 156.078 164.443 Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...) 2.876 4.555 MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...) 1.959 565 CDV (Otomobilden türetilen van) 89 253 Spor (Porsche 911, BMW M4...) 4.670 5.075 SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...) 671.819 556.548

SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En çok tercih edilen motor tipleri:

Motor Tipi 2025 2024 Benzin 509.217 591.501 Dizel 80.346 95.985 LPG 7.595 5.950 Hibrit 295.378 181.590 Elektrik 191.960 105.315

Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.

En çok tercih edilen vites tipi:

2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 95 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.

2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):

Marka Satış Sayısı (2024) Satış Sayısı (2023) Renault 117.919 117.491 Fiat 87.126 125.348 Volkswagen 74.533 71.093 Hyundai 58.499 52.856 Chery 57.047 40.590 Peugeot 53.886 58.459 Toyota 51.936 45.469 Opel 45.212 61.057 Skoda 43.972 35.041 Citroen 43.219 45.395

2024 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı (2024) Fiat Egea Sedan 58.983 Renault Clio 50.891 Renault Megane 40.077 Toyota Corolla 31.610 Togg T10X 30.093 Fiat Egea Cross 25.958 Chery Tiggo 8 Pro 22.875 Hyundai i20 21.645 Chery Tiggo 7 Pro 21.272 Nissan Qashqai 19.132

*Kaynak: 1