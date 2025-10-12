Kim, Neden Oyun Oynuyor: Oyunlar Hakkındaki Her Soruyu Yanıtlayan Oyun Gücü Raporu Yayımlandı

Eğlence Yazılımları Birliğie (ESA), 2025 Oyunun Gücü: Küresel Video Oyunları Raporu'nu yayımladı. Rapor, kimin ne kadar oyun oynadığı, neden oyun oynadığımız, oyunların katkıları gibi verileri bizlerle buluşturuyor.

Eğlence Yazılımları Birliği (ESA), 2025 yılı Oyunun Gücü: Küresel Video Oyunları Raporu’nu resmen yayımladı. 21 ülkede 24 bini aşan oyuncu üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma, dünyada oyunların neden oynandığını, insanların oyunlar hakkındaki düşüncelerini, oyuncu profillerini ve dahasını bizler için ortaya koydu.

6 kıtadan 16 yaş ve üzeri 24.216 oyuncu ankete dahil oldu. Türkiye yer almasa da rapor, dünya genelindeki oyuncular ve video oyunları hakkında bize dikkat çeken veriler sunuyor. Gelin sonuçlara birlikte göz atalım.

Oyuncu profilinde neredeyse eşit bir cinsiyet dağılımı var, en çok mobil oyunlar oynanıyor

Toplanan veriler sonucunda oyuncuların %48’inin kadın, %51’inin ise erkek olduğu gözlemlendi. Bu da oyuncu profilinde neredeyse eşit bir cinsiyet dağılımı olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan en %55 ile en çok mobil oyun oynandığı da görülüyor.

İnsanlar, neden oyun oynadıkları sorusunu da yanıtlamış. Buna göre %66’lık bölüm, eğlenmek için video oyunlarını tercih ediyor. %58’i stres atmak, %45’i ise beynini çalıştırmak için oyun oynuyor.

En çok oyun oynanan platformlar

Mobil - %55 Bilgisayar - %21 Konsol - %21 VR - %2 Diğer - %1

Oyun oynamanın yararları neler?

Rapor ayrıca oyun oynamanın insanlara nasıl katkı sağladığı konusunda da sorular yöneltti. Sonuçlarda çoğunluğun mental olarak onlara iyi geldiği için tercih ettikleri görüldü. Örneğin zihinsel uyarım için oynayanların %81, stres giderici etki sağladığını düşünenlerin %80, farklı yeteneklere sahip kişilere uygun deneyimler için olduğunu söyleyenlerin** %78 **daha mutlu hissettirdiğini belirtenlerin oranı ise %73’tü.

Öte yandan katılımcıların** %72’si oyunların onlara günlük zorluklarından bir kaçış yolu sunduğunu** ifade etti. %71’lik kısım yeni arkadaşlarla tanışmayı sağladığı aktarırken %70’i kaygıyı azalttığını ve %64’ü başka insanlarla bağlantya geçerek kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağladığını belirtti. Yani oyunlar, insanlara sosyal ve mental açıdan ciddi katkıda bulunuyor.

En çok arkadaşlarla oyun oynanıyor

Bunlar dışında veriler, oyun oynama alışkanlıklarını da inceledi. Baktığımızda insanların büyük bir çoğunluğunun en çok arkadaşlarıyla oyun oynadığını görüyoruz. Bu kişilerin** %81’lik kısmı arkadaşlarıyla oynarken pozitif bir deneyim** yaşıyor. Çocuğuyla oynayanların %68’i, aile üyeleriyle oynayanların %66’sı, kardeşiyle oynayanların %65’i, ebeveynleriyle oynayanların ise %45’i net bir pozitif deneyim yaşadıklarını aktarmış.

Oyunlar, insanların becerilerini geliştiriyor mu?

Son olarak oyunların insanları geliştirip geliştirmediğine dair veriler de incelenmiş. %50’lik kısım, oyunların eğitim ve kariyer yollarını iyileştirdiğini düşünüyor. %54’ü spor oyunlarının gerçek hayattaki atletik becerileri iyileştirdiğini, %64’ü oyunların başka türlü yapamayacakları hobileri kovalamaya teşvik ettiğini, %43’ü ise kariyerlerini olumlu etkilediğini söylüyor.

Bunların yanı sıra beceriler konusunda da veriler var.** %77’lik büyük bir çoğunluk, oyunların yaratıcılığı artırdığını** aktarmış. %76’sı problem çözme yeteneklerini iyileştirdiğini söylerken %74’ü ekip çalışması ve iş birliği becerilerine katkı sağladığını söylemiş. Yani genel anlamda becerilerimizi geliştirdiğini söyleyebiliriz.

Oyunun Gücü: Küresel Video Oyunları Raporu’ndan elde edilen sonuçlar bu şekildeydi. Büyük çoğunluğu yetişkinlerden oluşan bu anket, oyunların insanlara aslında ciddi anlamda katkı sağladığını gösteriyor.