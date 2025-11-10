2025'te Satışa Çıktığına İnanamayacağınız 5 Rezalet Telefon

2025 yılında piyasaya sürülen üst düzey telefonlar, hepimizi mest etti. Ancak bazı modeller vardı ki aşırı ilkel özellikleriyle 2025 yılında üretildiklerine inanmak çok zordu. Bu içeriğimizde 2025 yılında satın alabileceğiniz en kötü telefonları bir araya getirdik.

2025 yılı, akıllı telefon sektörü için oldukça hareketli geçti. Başta Samsung ve Apple olmak üzere şirketler, en modern özellikleri tüketicilerle buluşturdular. Bu da çok ciddi bir rekabet yaşanmasına neden oldu. Tüketiciler, 2025 yılında hangi telefonu satın alacaklarına kolay kolay karar veremediler.

Ancak bu demek değildi ki 2025 yılında çıkan tüm telefonlar çok iyiydi. Bazı şirketler öyle modellerle karşımıza çıktılar ki "rezalet" kelimesi bile yetersiz kaldı. Bu içeriğimizde 2025 yılında piyasaya sürülen, akıllı ama aslında akılsız olan rezalet telefonlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

2025'te piyasaya sürüldüğüne inanamayacağınız telefonlar:

HMD Touch 4G:

Listenin başında Nokia markasının isim haklarını da elinde tutan HMD Global bulunuyor. Firma, tuş takımı olmayan klasik telefonları yeniden yorumladı ve Touch 4G isimli bir model üretti. Sadece 3.2 inç büyüklüğünde QVGA ekranla donatılan HMD Touch 4G, Unisoc T127 işlemci, 64 MB RAM ve 128 MB depolama alanı ile hayal kırıklığının bile ötesine geçti. 2 MP arka kamera ve 0.3 MP ön kamera ile gelen telefon, sadece 45 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Nokia 800 Tough:

Yine HMD Global tarafından satışa sunulan Nokia 800 Tough da 2025'in en kötü telefonlarından. Tek numarası MIL-STD-810G sertifikasına sahip olması olan telefon, Qualcomm 205 işlemciden güç alıyor. KaiOS işletim sistemi ile çalışan telefon, 2.4 inç büyüklüğünde QVGA ekran ve 2 MP kamera gibi özelliklere sahip. Bu arada; bu akıllı telefon aslında birkaç yıldır piyasada ancak HMD Global, sürekli olarak üretmeye devam ettiği için bu listeye aldık.

JioPhone Prima 2:

JioPhone Prima 2, rakiplerine kıyasla daha iyi model diyebiliriz. 2.4 inç büyüklüğünde kavisli QVGA ekrana sahip olan telefon, 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanı ile geliyor. Ön ve arka kısımda kameralar barındıran telefon, YouTube ve Facebook gibi bazı uygulamaları destekliyor. Bu telefonun fiyatı ise sadece 30 dolar.

TCL Flip 4 5G:

Türkiye'de de büyük ilgi gören TCL, Flip 4 5G isimli telefonuyla listeye girdi. Klasik kapaklı telefonlardan biri olan Flip 4 5G, 1.77 inç büyüklüğünde kapak ekranı ve 3.2 inç LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. KaiOS 4.0 ile çalışan telefon Snapdragon 4s Gen2 işlemciden güç alıyor ve fiyatı da 79,99 dolar.

Light Phone III:

Light Phone III'ün bu listeye girmesine neden olan şey, telefonun ihtiyaçları yeterince karşılamıyor olması. Öyle ki bu telefonda Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 128 GB depolama alanı, 6 GB RAM parmak izi okuyucu sensör ve 5G gibi özellikler bulunuyor. Ancak bu telefonda alıştığımız bir arayüz bulunmuyor. Basit bir menü içinden işlerinizi hallediyorsunuz. Şirkete göre odaklanmayı ön plana çıkaran telefon, dikkat çekici olsa da ölü doğan bir proje diyebiliriz. Çünkü bu telefon için 699 dolar isteniyor.