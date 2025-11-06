Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Tarih boyunca birçok telefon büyük umutlarla piyasaya sürüldü ancak isteneni veremedi. Biz de asla tutmayan bu telefonları sizler için derledik.

Telefon pazarı, her yıl onlarca yeni modelin kıyasıya rekabet ettiği bir arena. Bu arenada Samsung'un Galaxy S serisi veya Apple'ın iPhone'u gibi efsaneler doğarken, bazı telefonlar da büyük umutlara rağmen sessiz sedasız teknoloji mezarlığındaki yerini alıyor. Tarih boyunca birçok telefon piyasaya ciddi beklentilerle sürülmüş ancak hiç tutmayarak yok olmuştu.

Biz de bu içeriğimizde büyük umutlarla çıkış yapıp hiç tutmayan telefonlardan bazılarını sizler için derledik. Kâğıt üzerinde çok iddialı dursalar da kullanıcıların ilgisini hiç çekemediler ve tarihin tozlu rafları arasına sıkışıp kaldılar.

Büyük umutlarla çıkıp tutmayan telefonlar

LG G5

LG, bir zamanlar akıllı telefon dünyasında öne çıkan firmalardan biriydi. Ancak şirketin Samsung ve Apple tarafından domine edilen pazarda farklı bir şeyler denemesi gerekiyordu. 2016 yılında tanıtılan G5 modeli de bunlardan biriydi. İkili kamera kurulumu, Snapdragon 820 işlemci, Magic Slot isimli çıkarılabilir arka kısım gibi özelliklerle geliyordu.

Magic Slot bölümü, farklı modellerle değiştirilebilir olması için çıkarılmış ve şirket tarafından “devrim” niteliğinde gösterilmişti. Ancak modülerlik kâğıt üzerinde güzel görünse de gerçek hayatta kullanıcıyı çekmedi. Pratik olmaması, pahalılık gibi birçok nedenden dolayı da telefonun satışları düşük kaldı.

Essential Phone PH-1

Bu telefonun arkasındaki isim, "Android'in Babası" olarak bilinen Andy Rubin'di. Sadece bu bile beklentileri arşa çıkarmaya yetmişti. 2017’de çıkan Essential Phone, titanyum ve seramik gibi premium malzemelerle üretilmiş, iPhone X'ten önce "çentik" tasarımını ilk kez cesurca kullanan, neredeyse çerçevesiz bir ekran sunuyordu.

Büyük beklentiler, büyük sorunlarla karşılandı. Telefonun kamerası, çıktığı günün amiral gemilerine kıyasla korkunç derecede kötüydü. Yazılım güncellemeleriyle düzeltilmeye çalışılsa bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Fiyatı çok yüksekti ve vadedilen modüler aksesuarların çoğu asla piyasaya çıkmadı. Tüm bunlar cihazın hiç tutmamasına neden oldu, yıl sonuna kadar yalnızca 88 bin civarı satıldı.

Nokia Lumia 1020

Nokia'nın Microsoft ile olan "Windows Phone" macerasının belki de en iddialı ürünü buydu. Lumia 1020, bir telefondan çok, telefon özelliği olan bir kameraydı. Arkasındaki devasa çıkıntıya tam 41 megapiksellik bir sensör sığdırmıştı.

Ancak diğer Windows Phone’lar gibi bu model de üst düzey kamera özelliklerine rağmen kullanıcıların ilgisini çekemedi. Bu işletim sistemine sahip telefonların zayıflığı, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaması gibi nedenlerden dolayı Lumia 1020, zamanla unutuldu.

Samsung Galaxy Note 7

2016 yılında tanıtılan Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy Note 7, kalemli premium segmentin parlayan yıldızı olmaya hazırlanırken batarya kaynaklı aşırı ısınma/yangın vakalarıyla tarihin en büyük fiyaskolarından birine dönüştü. Milyonlarca satış yapılsa da yaşanan problemler, çoğu cihazın geri çağrılmasına neden oldu. Ekim 2016’da ise tüm yaşana sorunlar nedeniyle Note 7 telefonu kalıcı olarak iptal edildi.

YotaPhone

Rus üretici Yota'nın 2013’te çıkardığı ve YotaPhone ismini verdiği bu cihaz, görüp görebileceğiniz en eşsiz tasarımlardan birine sahipti. Cihazda 1 değil, 2 ekran bulunuyordu. Önde normal renkli LCD ekran varken arkada ise monokrom bir ekran yer alıyordu. Ancak devrim yaratacağı söylenen bu tasarım, kullanıcıların kafasını karıştırdı. Stabil çalışmaması, düşük özelliklerine rağmen yüksek fiyatı satışların dipte kalmasına neden oldu.

Blackberry Priv

Yeni telefonlara ayak uyduramamasıyla piyasadan yok olan Blackberry’nin “kurtuluş hamlesi” olarak nitelendirilen Priv modeli, 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Şirketin ilk Android işletim sistemli telefonu olma, QWERTY klavye, kavisli AMOLED ekran gibi dikkat çeken özellikleri vardı.

Maalesef yıl 2015 olduğunda insanlar fiziksel klavyeleri telefonlarda istemiyordu. Klavyeler artık telefonları kalınlaştıran bir yüktü. Bu yüzden de Blackberry’nin Priv modeli hiç ilgi görmedi. Üstelik o zamanın çoğu popüler iPhone ve Samsung modellerinden daha pahalıydı. Tüm bu durum, satışların düşmesine neden oldu. İlk çeyreğinde 600 bin, ikincide 700 bin civarı satarken yıl sonunda pazar payı neredeyse sıfıra geriledi.

Amazon Fire Phone

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Amazon’un telefon projesi Fire Phone, 2014 yılında bizlerle buluşmuştu. Dynamic Perspective 3D arayüz, Amazon ekosistemiyle entegrasyon, Amazon’dan satın alma özelliği gibi özelliklere sahipti.

Ancak işler hiç beklendiği gibi gitmedi. Kimse 3D arayüzü istemiyordu. Pili hızlı tüketen bir sisteme sahipti, Play Store cihazda yoktu. Fiyatı da tüm bunlara rağmen yüksekti. Bu yüzden satışlar çok düşük seviyelerde kaldı ve telefon kayboldu. Tahminlere göre toplam satışı yalnızca 35 bin civarındaydı.

Çok büyük umutlarla piyasaya sürülen ancak dezavantajları nedeniyle hiç tutmayan telefonlara birlikte göz attık. Bu cihazlar, her ne kadar yenilikçi özellikler sunsalar da kullanıcıların beğenisini çekmedi ve tarihe karıştı. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.