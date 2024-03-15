Skoda, yeni elektrikli crossover modeli Epiq'i duyurdu. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek otomobil, nispeten uygun fiyatlı olacak. Araç, yıl sonunda tüm detaylarıyla tanıtılacak.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomobil devi Skoda, bugün dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği etkinlikte, 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni SUV modeli "Epiq"i duyurdu. Tam elektrikli yapıya sahip olan otomobil, uygun fiyatlı olması nedeniyle tüketicilerin favorilerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Skoda'nın "küçük ama epik" sloganıyla duyurduğu yeni otomobili, bir crossover olarak bizleri karşılayacak. Ayrıca Skoda'nın yeni nesil otomobillerinde kullanacağı "Modern Solid" isimli tasarım dilini benimseyecek olan Epiq, modern görünümü ile de dikkatleri üzerine çekecek. Peki bu otomobil nasıl görünecek?

Karşınızda Skoda Epiq

Kapalı ızgara tasarımını benimseyecek olan Skoda Epiq, ince LED farlarla donatılacak. Aracın kaputunda, logo yerine Skoda ibaresi yer alacak. Aracın alt kısmında ise geniş boşlukları olan bir tamponla karşılaşacağız. 4,1 metre uzunluk değerine sahip olacak otomobil, Volkswagen'in "MEB Entry" isimli platformunun üstüne inşa edilecek. Skoda Epiq, bu özellikleriyle Kamiq'in elektrikli versiyonu gibi düşünülebilir.

Skoda Epiq'in arka kısmına baktığımız zaman öndeki aydınlatma tasarımının tamamlandığını görüyoruz. T harfi şeklindeki LED aydınlatma, orta kısımda yine Skoda ibaresine ev sahipliği yapacak. Ön tamponda gördüğümüz boşluklu tasarım, arka tamponda da bizleri karşılayacak.

Skoda'nın yeni elektrikli otomobili, iç tasarımda da modern bir görünüm sunacak. Araçta, oldukça küçük bir dijital gösterge ekranı bulunacak. Orta konsol ise devasa boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapacak. Bunun hemen altında bir dizi tuş ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj pedi bulunacak. Şirket, araçtaki ekranlar için boyut açıklaması yapmadı ancak Epiq'in bagaj hacmini biliyoruz. Skoda Epiq, 490 litre bagaj hacmi sunacak.

Skoda, Epiq'in kaput altında nasıl bir motor yatacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu otomobilin batarya kapasitesine ilişkin de bir şey söylenmedi. Ancak bu küçük SUV'un 400 kilometre civarında menzil sunması bekleniyor. Bu arada; MEB Entry platformunun sadece önden çekişli motorlara uygun olduğunu hatırlatalım.

Skoda Epiq için şimdilik kesinleşmiş bir fiyat bilgisi yok. Ancak Skoda yönetimi, bu aracı 27 bin dolar bandında bir fiyat karşılığında piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek lansman, aracın nihai çıkış fiyatını gözler önüne serecek.