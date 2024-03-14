Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tamamen elektrikli ticari van modeli olan ST1'i duyurdu. Şimdilik araç hakkındaki bilgilerimiz, nasıl gözüktüğünden çok da ileriye gitmiyor.

Hyundai, elektrikli otomobil pazarındaki atılımına devam ediyor. Güney Koreli otomotiv devi, son olarak elektrikli ticari vanı ST1'i duyurdu. Bu model, elektrikli bir araç olmayan Staria'yı andıran bir ön tasarıma sahip. Arka kısmı ise ihtiyaçlara göre değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış.

Aracın teknik detayları ve güç ünitesi henüz bilinmiyor olsa da, sadece paylaşılan görüntülere baktığımızda bile ticari amaçlar göz önüne alınarak tasarlandığını söylemek mümkün oluyor. ST1 adlı bu modelin yıl sonuna doğru yollara çıkması beklenirken, satışa sunuacağı ilk pazar ise Güney Kore olacak.

Şimdilik sadece nasıl gözüktüğünü biliyoruz

Her ne kadar Hyundai, alışkanlığı olduğu üzere sadece araç görsellerini paylaşmış olsa da aracın sadece elektrikli olacağını biliyoruz. Araç, Güney Koreli küçük işletme sahiplerinden gelen geri bildirimlerden yola çıkılarak oluşturuldu. Farklı arka kısım opsiyonları arasında standart kargo van, soğutuculu van ve temel şasili binek modu opsiyonları bulunuyor.

Araç ilk aşamada yalnızca Güney Kore'de kullanımda olacaksa da ileride ülkemizde de kendisini görmemiz mümkün. Uzak doğulu otomotiv firmalarının son dönemde elektrikli van ve hafif ticari araçlara artan ilgilerini de düşünürsek, bu pazarda ciddi bir atılım yapmaları şaşırtıcı olmayacaktır.

Hyundai ST1 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir aracı tercih eder miydiniz?