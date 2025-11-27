2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği indirim dönemlerinden biri olan Steam Black Friday indirimleri büyük bir heyecanla başladı. İndirimlerde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyunun fiyatı düştü. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.
Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.
Steam Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|God of War: Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|God of War
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|Split Fiction
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|It Takes Two
|39.99$
|9.99$ (-%75)
|Marvel's Spider-Man 2
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
|31.99$
|15.99$ (-%50)
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Fallout 4
|11.99$
|4.79$ (-%60)
|Red Dead Redemption
|49.99$
|24.99$ (-%50)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Days Gone
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42.99$
|30.09$ (-%30)
|Until Dawn
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|18.99$
|7.59$ (-%60)
|Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99$
|4.74$ (-%75)
|Sherlock Holmes Chapter One
|26.99$
|2.69$ (-%90)