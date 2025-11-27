Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Black Friday indirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları listeledik.

2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği indirim dönemlerinden biri olan Steam Black Friday indirimleri büyük bir heyecanla başladı. İndirimlerde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyunun fiyatı düştü. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.

Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

Steam Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunlar

Steam Black Friday İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
God of War: Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20)
God of War 49.99$ 19.99$ (-%60)
Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67)
Split Fiction 49.99$ 39.99$ (-%20)
It Takes Two 39.99$ 9.99$ (-%75)
Marvel's Spider-Man 2 59.99$ 47.99$ (-%20)
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 31.99$ 15.99$ (-%50)
Horizon Forbidden West Complete Edition 59.99$ 35.99$ (-%40)
Fallout 4 11.99$ 4.79$ (-%60)
Red Dead Redemption 49.99$ 24.99$ (-%50)
The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50)
Days Gone 39.99$ 15.99$ (-%60)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99$ 30.09$ (-%30)
Until Dawn 59.99$ 29.99$ (-%50)
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 18.99$ 7.59$ (-%60)
Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 59.99$ 23.99$ (-%60)
Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 4.74$ (-%75)
Sherlock Holmes Chapter One 26.99$ 2.69$ (-%90)
2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar
2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim