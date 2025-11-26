2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Black Friday İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken bazı oyunlar gerçekten bir su parasına diyebileceğimiz fiyatlara düşmüş durumda.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Black Friday indirimleri kapsamında biz de 1 dolar ve altına alabileceğiniz bu oyunları sizler için listeledik.
Steam Black Friday İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Feign
|1.49$
|0.89$ (-%40)
|Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm
|6.99$
|1.39$ (-%80)
|Hitman: Absolution
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|City Car Driving
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Gold Mining Simulator
|10.49$
|1.57$ (-%85)
|UBERMOSH
|4.49$
|0.44$ (-%90)
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|17.99$
|1.79$ (-%90)
|Tavern Master
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Electrician Simulator
|9.29$
|0.46$ (-%95)
|Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
|17.99$
|1.79$ (-%90)
|Pumpkin Jack
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Supraland
|5.49$
|1.37$ (-%75)
|Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services (EMS) Simulator
|2.99$
|0.59$ (-%80)
|Poly Bridge 2
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Streamer Life Simulator
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|Move Together
|1.49$
|1.16$ (-%22)
|Ludus
|5.79$
|1.44$ (-%75)
|Kill The Crows
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|Beholder
|7.79$
|0.46$ (-%94)
Steam Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
