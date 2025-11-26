Tümü Webekno
2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Black Friday indirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı 1 dolar ve altına düşen oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Black Friday İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken bazı oyunlar gerçekten bir su parasına diyebileceğimiz fiyatlara düşmüş durumda.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Black Friday indirimleri kapsamında biz de 1 dolar ve altına alabileceğiniz bu oyunları sizler için listeledik.

Steam Black Friday İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz oyunlar

Steam Black Friday İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Feign 1.49$ 0.89$ (-%40)
Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 6.99$ 1.39$ (-%80)
Hitman: Absolution 10.49$ 1.04$ (-%90)
City Car Driving 12.49$ 1.24$ (-%90)
Gold Mining Simulator 10.49$ 1.57$ (-%85)
UBERMOSH 4.49$ 0.44$ (-%90)
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 17.99$ 1.79$ (-%90)
Tavern Master 7.99$ 1.59$ (-%80)
Electrician Simulator 9.29$ 0.46$ (-%95)
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 17.99$ 1.79$ (-%90)
Pumpkin Jack 14.99$ 1.49$ (-%90)
Supraland 5.49$ 1.37$ (-%75)
Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services (EMS) Simulator 2.99$ 0.59$ (-%80)
Poly Bridge 2 7.99$ 1.59$ (-%80)
Streamer Life Simulator 10.49$ 1.04$ (-%90)
Move Together 1.49$ 1.16$ (-%22)
Ludus 5.79$ 1.44$ (-%75)
Kill The Crows 2.99$ 1.49$ (-%50)
Beholder 7.79$ 0.46$ (-%94)

Steam Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

