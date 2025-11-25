Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam'de başlayan birçok yayıncı indiriminin ardından doğrudan Steam'in Black Friday indirimleri de artık başladı. Peki indirimlerde hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Black Friday" indirimleri.

Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom, EA, Activision ve Sony gibi birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Steam kendi başına 1 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Black Friday indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Dead by Daylight - Gold Edition 52.49$ 26.24$ (-%50) UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67) Risk of Rain 2 12.49$ 4.12$ (-%67) Ghost of Tsushima 59.99$ 35.99$ (-%40) Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 15.99$ (-%60) RimWorld 17.99$ 14.39$ (-%20) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Dying Light: The Beast 44.99$ 35.99$ (-%20) EA SPORTS FC 26 69.99$ 34.99$ (-%50) God of War 49.99$ 19.99$ (-%60) DOOM: The Dark Ages 49.99$ 24.99$ (-%50) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Of Ash and Steel 14.99$ 11.99$ (-%20) Hearts of Iron IV 29.99$ 8.99$ (-%70)

Steam Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.