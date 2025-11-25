Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Black Friday" indirimleri.
Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom, EA, Activision ve Sony gibi birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Steam kendi başına 1 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Black Friday indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Dead by Daylight - Gold Edition
|52.49$
|26.24$ (-%50)
|UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|Risk of Rain 2
|12.49$
|4.12$ (-%67)
|Ghost of Tsushima
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|RimWorld
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|God of War
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|DOOM: The Dark Ages
|49.99$
|24.99$ (-%50)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Of Ash and Steel
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|Hearts of Iron IV
|29.99$
|8.99$ (-%70)
Steam Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Steam Machine Fiyatına Dair İlk Açıklama Geldi: "Konsollarla Değil, Oyuncu Bilgisayarlarıyla Yarışacak"