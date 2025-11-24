Tümü Webekno
Steam Machine Fiyatına Dair İlk Açıklama Geldi: "Konsollarla Değil, Oyuncu Bilgisayarlarıyla Yarışacak"

Valve'ın gelecek yılın başlarında piyasaya sürmesi beklenen PC'si Steam Machine'inin fiyatına dair ilk açıklama Pierre-Loup Griffais'ten geldi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Valve, merakla beklenen Steam Machine'in fiyatlandırmasıyla ilgili merak edilen soruyu nihayet yanıtladı. Şirketin temsilcilerinden Pierre-Loup Griffais, Skill Up's Friends Per Second podcast'ine verdiği röportajda, yeni konsolun geleneksel konsol üreticilerinin aksine kâr etmeden satılmayacağını açıkladı.

Bu açıklama bir süredir ortalıkta dolanan fiyat söylentilerine de son noktayı koymuş durumda. Kullanıcıların beklentisi her ne kadar konsol fiyatlarına yakın fiyatlar olsa da Valve'a göre Steam Machine'in fiyatlandırması PC fiyatlarına daha yakın olacak.

PC fiyatlarına yakın bir fiyatlandırmaya sahip olacak

2

Griffais bu durumu "Eğer parçalardan bir PC inşa edip temelde aynı performans seviyesine ulaşırsanız, hedeflenen genel fiyat aralığı da odur." cümlesiyle açıkladı. Yani Steam Machine, piyasadaki mevcut PC bileşenlerinin fiyatlarıyla paralel bir etiket taşıyacak. Valve bu noktada sunduğu "hazır" deneyim ve kendine özgü özelliklerle satış başarısı yakalamayı hedefleyecek gibi görünüyor.

Şirkete göre şu anki odak noktaları, erişilebilirlik (uygun fiyat) ile elde edilen güç seviyesi arasında iyi bir denge kuran "orta sınıf" bir model olabilmek. Öte yandan Valve'ın gelecekte daha güçlü bir "Steam Machine Pro" modeli çıkarma potansiyeliyle de ilgilendiği iddia ediliyor ancak şimdilik bu konuda somut bir bilgi yok.

Peki siz gelecek yıl çıktığında Steam Machine'i satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

