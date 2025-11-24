Tümü Webekno
Elinizi Çabuk Tutun: 630 TL Değerindeki Warhammer: Vermintide 2, Steam'de Ücretsiz Oldu!

Warhammer evreninin sevilen oyunlarından Warhammer: Vermintide 2, an itibarıyla Steam'de ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenebiliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Warhammer evreninin popüler co-op oyunu Warhammer: Vermintide 2, Steam kullanıcıları için şu anda ücretsiz durumda. Normalde ücretli olan bu oyun, hem serinin hayranlarının hem de zorlu Horde tabanlı aksiyon oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken yapım.

Bilmeyenler için Warhammer: Vermintide 2'de oyuncular, Reikland'ı istila eden tehditleri durdurmak için beş benzersiz kahraman ve 15 farklı yol arasından seçim yapabiliyor.

Warhammer: Vermintide 2 nasıl bir oyun?

Fatshark tarafından geliştirilen ve Warhammer Fantasy evreninde geçen Warhammer: Vermintide 2'de oyuncular, takım çalışmasının hayatta kalmak için kritik olduğu bölümlerde dalga dalga gelen düşmanlara karşı stratejik bir şekilde savaşmak zorunda kalıyor.

Bugün gün içerisinde sona erecek olan bu fırsat öncesinde oyunu buradan Steam kütüphanenize ücretsiz bir şekilde eklerseniz, ömür boyu oyuna ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz. Bu sebeple fırsat bitmeden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

