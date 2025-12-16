Tümü Webekno
2025 Steam Kış İndirimleri tanıtım videosu paylaşıldı

Steam Kış İndirimleri 2025, 18 Aralık’ta başlıyor. Binlerce oyun, büyük indirimler, kartlar ve Steam Awards oylamaları oyuncuları bekliyor.

2025 Steam Kış İndirimleri tanıtım videosu paylaşıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Valve’ın her yıl düzenlediği Steam Kış İndirimleri, 2025’te de oyunseverlerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Resmi fragmanla duyurulan etkinlik, 18 Aralık’ta başlayacak ve 5 Ocak 2026’ya kadar devam edecek.

İndirimler boyunca popüler AAA oyunlar, bağımsız yapımlar ve eski klasikler büyük fiyat düşüşleriyle satışta olacak. Steam mağazası üzerinden erişilebilen kampanya, tüm dünyadaki PC oyuncularını kapsıyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Steam kartları, rozetler ve topluluk etkinlikleri oyuncuları bekliyor. Ayrıca Steam Awards oylamaları da indirim süresi boyunca devam edecek.

Steam İndirim Oyun İndirimleri

