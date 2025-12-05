Steam LEGO İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam Lego indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "LEGO" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Black Friday indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün de Steam, 4-11 Aralık tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam LEGO indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat LEGO Voyagers 11.99$ 9.59$ (-%20) LEGO Party 19.99$ 14.99$ (-%25) LEGO Batman 3: Beyond Gotham 29.99$ 4.49$ (-%85) LEGO Harry Potter Collection 39.99$ 7.99$ (-%80) LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game 10.49$ 2.62$ (-%75) LEGO Marvel Super Heroes 19.99$ 3.99$ (-%80) LEGO Marvel Super Heroes 2 19.99$ 3.99$ (-%80) LEGO DC Super-Villains 39.99$ 5.99$ (-%85) LEGO Star Wars - The Complete Saga 10.49$ 2.62$ (-%75) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49.99$ 9.99$ (-%80) LEGO Batman: The Videogame 19.99$ 2.99$ (-%85) LEGO Brawls 5.79$ 1.15$ (-%80) LEGO Bricktales 14.99$ 1.49$ (-%90) LEGO Jurassic World 19.99$ 3.99$ (-%80) LEGO Builder's Journey 10.49$ 2.09$ (-%80)

Steam LEGO indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.