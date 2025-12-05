Steam LEGO İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "LEGO" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda başlayan Black Friday indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün de Steam, 4-11 Aralık tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam LEGO indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|LEGO Voyagers
|11.99$
|9.59$ (-%20)
|LEGO Party
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|LEGO Batman 3: Beyond Gotham
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|LEGO Harry Potter Collection
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|LEGO Marvel Super Heroes
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|LEGO Marvel Super Heroes 2
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|LEGO DC Super-Villains
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|LEGO Star Wars - The Complete Saga
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|LEGO Batman: The Videogame
|19.99$
|2.99$ (-%85)
|LEGO Brawls
|5.79$
|1.15$ (-%80)
|LEGO Bricktales
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|LEGO Jurassic World
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|LEGO Builder's Journey
|10.49$
|2.09$ (-%80)
Steam LEGO indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.