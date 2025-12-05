Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam LEGO İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam Lego indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam LEGO İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "LEGO" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Black Friday indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün de Steam, 4-11 Aralık tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam LEGO indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
LEGO Voyagers 11.99$ 9.59$ (-%20)
LEGO Party 19.99$ 14.99$ (-%25)
LEGO Batman 3: Beyond Gotham 29.99$ 4.49$ (-%85)
LEGO Harry Potter Collection 39.99$ 7.99$ (-%80)
LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game 10.49$ 2.62$ (-%75)
LEGO Marvel Super Heroes 19.99$ 3.99$ (-%80)
LEGO Marvel Super Heroes 2 19.99$ 3.99$ (-%80)
LEGO DC Super-Villains 39.99$ 5.99$ (-%85)
LEGO Star Wars - The Complete Saga 10.49$ 2.62$ (-%75)
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49.99$ 9.99$ (-%80)
LEGO Batman: The Videogame 19.99$ 2.99$ (-%85)
LEGO Brawls 5.79$ 1.15$ (-%80)
LEGO Bricktales 14.99$ 1.49$ (-%90)
LEGO Jurassic World 19.99$ 3.99$ (-%80)
LEGO Builder's Journey 10.49$ 2.09$ (-%80)

Steam LEGO indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

[25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
[Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor [Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim