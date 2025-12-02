Tümü Webekno
[Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 5 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Still Wakes the Deep

Oyun Fiyat
Mortal Kombat 11 349 TL
Still Wakes the Deep 875 TL
Wildfrost 190 TL
Carrion 56,25 TL
Hell Let Loose 1.499 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Aralık ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için kısa bir süreniz var.

