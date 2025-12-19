2025 Steam Oyun Ödülleri Adayları Belli Oldu: Hemen Siz de Oy Kullanabilirsiniz!

2025 Steam Oyun Ödülleri için oylama süreci başladı. Siz de bu yıl Steam'e çıkmış olan oyunlardan ödül kazanmasını hak ettiğiniz oyunlara oyunuzu verebilirsiniz.

Steam'in her yıl sonunda o yıl Steam'e çıkmış oyunlar üzerinden gerçekleştirdiği ve adayları da doğrudan Steam kullanıcılarının seçtiği etkinliği 2025 Steam Oyun Ödülleri için oy verme dönemi resmen başladı.

Geçtiğimiz haftalarda süren aday seçme sürecinin ardından başlayan oy kullanma dönemi, 3 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek. Oylama sona erdiğinde, kazananlar şu anda oy kullanabildiğiniz 2025 Steam Oyun Ödülleri sayfası üzerinden duyurulacak. O hâlde gelin adaylara bir göz atalım.

Yılın oyunu ödülü

Sizi etkileyen tarafı belki sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ve belki de bağımlı edici çok oyunculu moduydu. Her ne olursa olsun, bu senenin En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun, klasikler arasındaki yerini alacak.

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Yılın en iyi VR oyunu ödülü

Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.

The Midnight Walk

Pavlov

Emissary Zero

F1 25

Le Mans Ultimate

Aşk ile devam ettirilen ödülü

Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.

HELLDIVERS 2

No Man's Sky

Rust

Baldur's Gate 3

Dota 2

Steam Deck'te en iyi oyun ödülü

Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. O yüzden Steam Deck'inizi alıp her yerde oynadınız! Şansınıza, bu oyunu masanızda sürekli oynanabilir kılan her şey hareket hâlindeyken daha da iyi bir oynanabilirlik sundu.

Digimon Story Time Stranger

BALL x PIT

CloverPit

Deep Rock Galactic: Survivor

Hades II

Arkadaşlarla daha zevkli ödülü

Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.

Split Fiction

R.E.P.O.

Schedule I

PEAK

Battlefield 6

Üstün görsel stil ödülü

Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.

SILENT HILL f

My Little Puppy

FINAL FANTASY VII REBIRTH

ENA: Dream BBQ

DOOM: The Dark Ages

En yenilikçi oynanış ödülü

Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.

ARC Raiders

Europa Universalis V

Mage Arena

Escape from Duckov

Blue Prince

Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü

Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.

Hollow Knight: Silksong

Where Winds Meet

Path of Exile 2

ELDEN RING NIGHTREIGN

Marvel Rivals

En iyi oyun müziği ödülü

Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!

DELTARUNE

Rift of the NecroDancer

Clair Obscur: Expedition 33

Marvel's Spider-Man 2

Tokyo Xtreme Racer

Üstün zengin hikâye ödülü

Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. Bu oyun; izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!

The Last of Us Part II Remastered

Dying Light: The Beast

Dispatch

Kingdom Come: Deliverance II

No, I'm not a Human

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü

Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.

Megabonk

Chill with You : Lo-Fi Story

Slime Rancher 2

PowerWash Simulator 2

RV There Yet?

Peki siz bu yıl hangi oyunların ödül kazanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.