2025 Steam Oyun Ödülleri Adayları Belli Oldu: Hemen Siz de Oy Kullanabilirsiniz!

Steam'in her yıl sonunda o yıl Steam'e çıkmış oyunlar üzerinden gerçekleştirdiği ve adayları da doğrudan Steam kullanıcılarının seçtiği etkinliği 2025 Steam Oyun Ödülleri için oy verme dönemi resmen başladı.
Geçtiğimiz haftalarda süren aday seçme sürecinin ardından başlayan oy kullanma dönemi, 3 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek. Oylama sona erdiğinde, kazananlar şu anda oy kullanabildiğiniz 2025 Steam Oyun Ödülleri sayfası üzerinden duyurulacak. O hâlde gelin adaylara bir göz atalım.
Yılın oyunu ödülü
Sizi etkileyen tarafı belki sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ve belki de bağımlı edici çok oyunculu moduydu. Her ne olursa olsun, bu senenin En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun, klasikler arasındaki yerini alacak.
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Yılın en iyi VR oyunu ödülü
Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.
- The Midnight Walk
- Pavlov
- Emissary Zero
- F1 25
- Le Mans Ultimate
Aşk ile devam ettirilen ödülü
Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.
- HELLDIVERS 2
- No Man's Sky
- Rust
- Baldur's Gate 3
- Dota 2
Steam Deck'te en iyi oyun ödülü
Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. O yüzden Steam Deck'inizi alıp her yerde oynadınız! Şansınıza, bu oyunu masanızda sürekli oynanabilir kılan her şey hareket hâlindeyken daha da iyi bir oynanabilirlik sundu.
- Digimon Story Time Stranger
- BALL x PIT
- CloverPit
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Hades II
Arkadaşlarla daha zevkli ödülü
Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.
- Split Fiction
- R.E.P.O.
- Schedule I
- PEAK
- Battlefield 6
Üstün görsel stil ödülü
Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.
- SILENT HILL f
- My Little Puppy
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- ENA: Dream BBQ
- DOOM: The Dark Ages
En yenilikçi oynanış ödülü
Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.
- ARC Raiders
- Europa Universalis V
- Mage Arena
- Escape from Duckov
- Blue Prince
Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü
Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.
- Hollow Knight: Silksong
- Where Winds Meet
- Path of Exile 2
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- Marvel Rivals
En iyi oyun müziği ödülü
Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!
- DELTARUNE
- Rift of the NecroDancer
- Clair Obscur: Expedition 33
- Marvel's Spider-Man 2
- Tokyo Xtreme Racer
Üstün zengin hikâye ödülü
Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. Bu oyun; izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!
- The Last of Us Part II Remastered
- Dying Light: The Beast
- Dispatch
- Kingdom Come: Deliverance II
- No, I'm not a Human
Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü
Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.
- Megabonk
- Chill with You : Lo-Fi Story
- Slime Rancher 2
- PowerWash Simulator 2
- RV There Yet?
Peki siz bu yıl hangi oyunların ödül kazanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.