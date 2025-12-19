Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Oyun Ödülleri Adayları Belli Oldu: Hemen Siz de Oy Kullanabilirsiniz!

2025 Steam Oyun Ödülleri için oylama süreci başladı. Siz de bu yıl Steam'e çıkmış olan oyunlardan ödül kazanmasını hak ettiğiniz oyunlara oyunuzu verebilirsiniz.

2025 Steam Oyun Ödülleri Adayları Belli Oldu: Hemen Siz de Oy Kullanabilirsiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her yıl sonunda o yıl Steam'e çıkmış oyunlar üzerinden gerçekleştirdiği ve adayları da doğrudan Steam kullanıcılarının seçtiği etkinliği 2025 Steam Oyun Ödülleri için oy verme dönemi resmen başladı.

Geçtiğimiz haftalarda süren aday seçme sürecinin ardından başlayan oy kullanma dönemi, 3 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek. Oylama sona erdiğinde, kazananlar şu anda oy kullanabildiğiniz 2025 Steam Oyun Ödülleri sayfası üzerinden duyurulacak. O hâlde gelin adaylara bir göz atalım.

Yılın oyunu ödülü

2

Sizi etkileyen tarafı belki sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ve belki de bağımlı edici çok oyunculu moduydu. Her ne olursa olsun, bu senenin En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun, klasikler arasındaki yerini alacak.

  • ARC Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Yılın en iyi VR oyunu ödülü

2

Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.

  • The Midnight Walk
  • Pavlov
  • Emissary Zero
  • F1 25
  • Le Mans Ultimate

Aşk ile devam ettirilen ödülü

2

Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.

  • HELLDIVERS 2
  • No Man's Sky
  • Rust
  • Baldur's Gate 3
  • Dota 2

Steam Deck'te en iyi oyun ödülü

2

Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. O yüzden Steam Deck'inizi alıp her yerde oynadınız! Şansınıza, bu oyunu masanızda sürekli oynanabilir kılan her şey hareket hâlindeyken daha da iyi bir oynanabilirlik sundu.

  • Digimon Story Time Stranger
  • BALL x PIT
  • CloverPit
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • Hades II

Arkadaşlarla daha zevkli ödülü

2

Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.

  • Split Fiction
  • R.E.P.O.
  • Schedule I
  • PEAK
  • Battlefield 6

Üstün görsel stil ödülü

2

Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.

  • SILENT HILL f
  • My Little Puppy
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • ENA: Dream BBQ
  • DOOM: The Dark Ages

En yenilikçi oynanış ödülü

2

Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.

  • ARC Raiders
  • Europa Universalis V
  • Mage Arena
  • Escape from Duckov
  • Blue Prince

Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü

2

Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.

  • Hollow Knight: Silksong
  • Where Winds Meet
  • Path of Exile 2
  • ELDEN RING NIGHTREIGN
  • Marvel Rivals

En iyi oyun müziği ödülü

2

Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!

  • DELTARUNE
  • Rift of the NecroDancer
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Tokyo Xtreme Racer

Üstün zengin hikâye ödülü

2

Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. Bu oyun; izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!

  • The Last of Us Part II Remastered
  • Dying Light: The Beast
  • Dispatch
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • No, I'm not a Human

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü

2

Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.

  • Megabonk
  • Chill with You : Lo-Fi Story
  • Slime Rancher 2
  • PowerWash Simulator 2
  • RV There Yet?

Peki siz bu yıl hangi oyunların ödül kazanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim